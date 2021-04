XETRA-Aktienkurs Aroundtown-Aktie:

6,276 EUR +3,39% (01.04.2021, 11:24)



Tradegate-Aktienkurs Aroundtown-Aktie:

6,268 EUR +3,09% (01.04.2021, 11:26)



ISIN Aroundtown-Aktie:

LU1673108939



WKN Aroundtown-Aktie:

A2DW8Z



Ticker-Symbol Aroundtown-Aktie:

AT1



Kurzprofil Aroundtown S.A.:



Die Aroundtown S.A. (zuvor Aroundtown Property Holdings plc) (ISIN: LU1673108939, WKN: A2DW8Z, Ticker-Symbol: AT1) bezeichnet sich als spezialisiertes Immobilienunternehmen mit regionalem Schwerpunkt auf dem deutschen und niederländischen Immobilienmarkt. Das Unternehmen investiert in gewerbliche und Wohn-Immobilien mit starker fundamentaler Basis und guten Entwicklungsperspektiven. Darüber hinaus ist Aroundtown maßgeblich an der ebenfalls börsennotierten Grand City Eigenschaften S.A. beteiligt, die sich auf Immobilien-Investitionen in Deutschland konzentriert. (01.04.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Aroundtown: Ausblick bewusst konservativ gewählt - AktienanalyseDie Immobilienfirma Aroundtown (ISIN: LU1673108939, WKN: A2DW8Z, Ticker-Symbol: AT1) hat die Corona-Krise im vergangenen Jahr deutlich zu spüren bekommen, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.Das für die Branche entscheidende operative Ergebnis (FFO 1) sei 2020 wegen der Pandemie um ein Fünftel auf 358 Mio. Euro gefallen, wie der Konzern mitgeteilt habe. Auch 2021 seien keine großen Sprünge zu erwarten. Zwar gehe Kapitalmarktchef Oschrie Massatschi davon, dass sich die Lage mit den Impfungen verbessern werde. Es seien aber sehr viele externe Faktoren, auf die Aroundtown keinen Einfluss habe, so der Manager. Für 2021 stelle der Konzern daher lediglich eine Ergebnisstabilisierung in Aussicht.Aber es habe auch Positives zu berichten gegeben: Für 2020 wolle das Unternehmen eine Dividende von 22 Cent je Aktie zahlen nach 14 Cent je Anteilsschein. Das sei mehr als erwartet gewesen. Und: Aktionäre sollten künftig stärker am Unternehmenserfolg beteiligt werden. Ab 2021 sollten rund 75 Prozent des FFO1 an die Anteilseigner gehen. Um den Kurs zu stützen, wolle Aroundtown zudem bis Ende 2021 eigene Aktien für insgesamt bis zu 500 Mio. Euro zurückkaufen. Nicht die erste Aktion dieser Art. Bereits 2020 habe der Konzern eine Mrd. Euro in seine Anteilscheine gesteckt. Das Unternehmen habe außerdem betont, dass der Ausblick bewusst konservativ gewählt worden sei. (Ausgabe 12/2021)Börsenplätze Aroundtown-Aktie: