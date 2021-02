Wien (www.aktiencheck.de) - Tesla (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Ticker-Symbol: TSLA) konnte gestern 6,2% hinzugewinnen, da Ark Invest eine Aufstockung seines Investments in der Aktie des Elektroautoherstellers im Wert von USD 171 Mio. verkündet hatte, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.



Der US-Heimwerkereinzelhändler Lowe's (ISIN: US5486611073, WKN: 859545, Ticker-Symbol: LWE, Ticker NYSE: LOW) (-3,7%) habe zwar die Konsenserwartungen in Q4 übertreffen können, habe aber mit seinem Jahresausblick, der einen Rückgang der Umsätze im Ausmaß von USD 4 bis 8 Mrd. in Aussicht gestellt habe, enttäuscht.



Die FDA habe gestern die Sicherheit und Wirksamkeit des Impfstoffs von Johnson & Johnson (J&J) (ISIN: US4781601046, WKN: 853260, Ticker-Symbol: JNJ, NYSE-Ticker-Symbol: JNJ) (+1,3%) bestätigt. (25.02.2021/ac/a/m)



Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.