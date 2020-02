Börsenplätze Arise-Aktie:



Kurzprofil Arise AB:



Arise AB (ISIN: SE0002095604, WKN: A1CVKF, Ticker-Symbol: A4W, Stockholm-Ticker-Symbol: ARISE), ehemals Arise Windpower AB, ist ein in Schweden ansässiges Unternehmen, das im Bereich der erneuerbaren Energien tätig ist. Das Unternehmen vermarktet Strom, der mit eigenen Windkraftanlagen erzeugt wird. Die Geschäftstätigkeit ist in zwei operative Segmente unterteilt: Windkraftbetrieb und sonstige Windenergieentwicklung. (18.02.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Arise-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des schwedischen Windparkprojektierers Arise AB (ISIN: SE0002095604, WKN: A1CVKF, Ticker-Symbol: A4W, Stockholm-Ticker-Symbol: ARISE) zu halten!Neben dem schwedischen Brennstoffzellen-Überflieger PowerCell habe DER AKTIONÄR weitere spannende Werte aus dem skandinavischen Land identifiziert. Mit dem Schweden-Trio INVISIO Communications, Arise und dem Elektronik-Spezialisten Garo hätten drei laufende Empfehlungen zuletzt Zahlen präsentiert.Während Sturmtief "Sabine" Europa in Atem gehalten habe, sei die Arise-Aktie weiter wie an der Schnur gezogen nach oben gelaufen. Bereits im Januar habe das Unternehmen von stärkeren Winden als normal profitiert und eine Stromproduktion von 45,4 Gigawattstunden erzielt. Im Februar dürfte es bisher ähnlich gut laufen.Und auch die Q4-Zahlen seien gut an der Börse angekommen: Der Nettoumsatz sei von 90 auf 247 Millionen Schwedische Kronen geklettert. Daraus resultiere ein EBIT von 128 Millionen Kronen nach 28 Millionen Kronen im Vorjahreszeitraum. Die Neubewertung sei in vollem Gange, AKTIONÄR-Leser würden seit Ende Oktober 2019 mitfahren. Kursplus seitdem: 100 Prozent! Anleger sollten die Gewinne laufen lassen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link