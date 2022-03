Börsenplätze Archer Daniels Midland-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Archer Daniels Midland-Aktie:

77,86 EUR +0,78% (08.03.2022, 13:42)



XETRA-Aktienkurs Archer Daniels Midland-Aktie:

77,56 EUR -3,41% (08.03.2022, 13:24)



NYSE-Aktienkurs Archer Daniels Midland-Aktie:

83,97 USD +1,41% (07.03.2022)



ISIN Archer Daniels Midland-Aktie:

US0394831020



WKN Archer Daniels Midland-Aktie:

854161



Ticker-Symbol Archer Daniels Midland-Aktie:

ADM



NYSE-Symbol Archer Daniels Midland-Aktie:

ADM



Kurzprofil Archer Daniels Midland Company:



Archer Daniels Midland Company (ISIN: US0394831020, WKN: 854161, Ticker-Symbol: ADM, NYSE Ticker-Symbol: ADM) ist weltweit einer der führenden Nahrungsmittel- und Agrarkonzerne. Das Unternehmen beschafft, transportiert, lagert, verarbeitet und vermarktet Agrar-Rohstoffe und -Produkte. Neben Getreide und Ölsaaten wird auch Kakao verarbeitet. Diese so hergestellten Produkte dienen primär zwei Verwendungsmöglichkeiten: sie werden zu Nahrungsmitteln oder Inhaltsstoffen von Nahrungsmitteln. (08.03.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Archer Daniels Midland-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Alexandra Jarchau vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Archer Daniels Midland Company (ISIN: US0394831020, WKN: 854161, Ticker-Symbol: ADM, NYSE Ticker-Symbol: ADM) unter die Lupe.Die Welt stehe vor einem Versorgungsschock. Durch den Krieg zwischen Russland und der Ukraine falle mehr als ein Viertel der weltweiten Weizenexporte weg. Die steigenden Preise würden den Weizenkurs auf ein Rekordniveau treiben. Ein Unternehmen profitiere besonders von dem Weizen-Boom.Felder, Verarbeitungsbetriebe, Häfen: Die landwirtschaftliche Wertschöpfungskette stehe in der Ukraine seit der Invasion Russlands still. Auch der Handel des Westens mit dem Aggressor sei durch den Krieg und weitreichende Sanktionen der USA und Europas ausgesetzt. Die Preise würden jetzt stark anziehen, da die Ukraine und Russland bisher über ein Viertel der weltweiten Weizenexporte ausgemacht hätten.Am Montag sei der Kurs des Weizen-Futures für die Lieferung im März auf ein Rekordhoch von 1.425 US-Cent je Scheffel gestiegen. Das entspreche einem Anstieg von 69 Prozent in nur zwei Wochen. Damit habe Weizen das Niveau während der weltweiten Nahrungsmittelkrise im Jahr 2008 übertroffen.Einer der aktuellen Krisengewinner sei Archer Daniels Midland. Die steigenden Weizenpreise hätten dem amerikanischen Agrarkonzern Rückenwind beschert. Der aktuelle Kurs der Aktie liege bei 77,44 Euro - rund 14 Prozent höher als noch vor zwei Wochen.Als eines der größten Agrarunternehmen weltweit profitiere Archer Daniels Midland, wenn die Ukraine und Russland keinen Weizen mehr an den Westen liefern würden. Zudem dürfte der Aufschwung an den Agrarmärkten aufgrund der stetig steigenden Nachfrage einer wachsenden Weltbevölkerung auch unabhängig von den Entwicklungen in der Ukraine nachhaltig sein.Aktionäre sollten deshalb ihre Gewinne laufen lassen, so Alexandra Jarchau von "Der Aktionär". (Ausgabe vom 08.03.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link