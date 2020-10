Tradegate-Aktienkurs ArcelorMittal-Aktie:

ArcelorMittal S.A. (ISIN: LU1598757687, WKN: A2DRTZ, Ticker-Symbol: ARRD, NYSE-Symbol: MT) hat seinen weltweiten Hauptsitz in Luxemburg. ArcelorMittal ist landesweit an 16 Standorten vertreten, darunter sind zentrale Verwaltungsgebäude in Luxemburg-Stadt und Esch-sur-Alzette, verschiedene Stahlwerke für Lang-, Flach- und Drahterzeugnisse sowie Distributions- und Stahlservice-Zentren. ArcelorMittal betreibt außerdem ein Forschungs- und Entwicklungszentrum in Esch-sur-Alzette.



Dank einer erfolgreichen Konsolidierungspolitik mit einer Reihe wichtiger Übernahmen ist ArcelorMittal seit der Gründung schnell gewachsen. Der weltgrößte Stahlhersteller ist aus der Fusion von Arcelor und Mittal Steel im Jahr 2006 hervorgegangen. (13.10.2020/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - ArcelorMittal-Aktienanalyse von Analyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des Industriegiganten ArcelorMittal S.A. (ISIN: LU1598757687, WKN: A2DRTZ, Ticker-Symbol: ARRD).ArcelorMittal beabsichtige, die US-Tochter ArcelorMittal USA zu veräußern. Der Verkaufspreis belaufe sich auf 1,4 (davon in bar: 0,5) Mrd. USD (der Rest durch Cleveland-Cliffs-Aktien) und der Transaktionswert auf 3,3 Mrd. USD. Mit der Transaktion, die in Q4/2020 vollzogen werden solle, trenne sich ArcelorMittal von mehr als der Hälfte der NAFTA-Aktivtäten. Cleveland-Cliffs erwarte aus der Transaktion Synergien von 150 Mio. USD p.a. ab dem ersten Jahr nach Vollzug, wovon ArcelorMittal profitieren sollte.Diermeier erachte die Transaktion, die Teil des Desinvestitionsprogramms (2 Mrd. USD) sei, für die ArcelorMittal-Aktionäre für vorteilhaft (v.a. Stärkung der Bilanz). Zumal ArcelorMittal ein Aktienrückkaufprogramm (500 Mio. USD, Abschluss bis 31.03.2021) angekündigt habe. Allerdings sei nach Meinung des Analysten der Belastungsfaktor globale strukturelle Überkapazitäten nur temporär gemildert. Die globale Fahrzeugproduktion, eine der wichtigsten Kundengruppen des ArcelorMittal-Konzerns werde wohl noch Jahre benötigen, um das Rekordniveau von 2017 zu erreichen. Zudem würden in der umsatzstärksten Region des Konzerns - Europa (Umsatzanteil Gj. 2019: 50%) - die regulatorischen Herausforderungen (Umwelt- und Klimaschutz; Umstellung von Kokskohle auf grünen Wasserstoff) - trotz der zugesicherten politischen Unterstützung - hoch bleiben. Die Prognosen des Analysten hätten vorerst Bestand.Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, stuft die ArcelorMittal-Aktie weiterhin mit "halten" ein. Das Kursziel werde von 11,70 Euro auf 12,50 Euro erhöht. (Analyse vom 13.10.2020)