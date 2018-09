Tradegate-Aktienkurs ArcelorMittal-Aktie:

27,50 EUR +3,07% (20.09.2018, 18:39)



ISIN ArcelorMittal-Aktie:

LU1598757687



WKN ArcelorMittal-Aktie:

A2DRTZ



Ticker-Symbol ArcelorMittal-Aktie:

ARRD



NYSE-Ticker-Symbol ArcelorMittal-Aktie:

MT



Kurzprofil ArcelorMittal S.A.:



ArcelorMittal S.A. (ISIN: LU1598757687, WKN: A2DRTZ, Ticker-Symbol: ARRD, NYSE-Symbol: MT) hat seinen weltweiten Hauptsitz in Luxemburg. ArcelorMittal ist landesweit an 16 Standorten vertreten, darunter sind zentrale Verwaltungsgebäude in Luxemburg-Stadt und Esch-sur-Alzette, verschiedene Stahlwerke für Lang-, Flach- und Drahterzeugnisse sowie Distributions- und Stahlservice-Zentren. ArcelorMittal betreibt außerdem ein Forschungs- und Entwicklungszentrum in Esch-sur-Alzette.



Dank einer erfolgreichen Konsolidierungspolitik mit einer Reihe wichtiger Übernahmen ist ArcelorMittal seit der Gründung schnell gewachsen. Der weltgrößte Stahlhersteller ist aus der Fusion von Arcelor und Mittal Steel im Jahr 2006 hervorgegangen. (20.09.2018/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - ArcelorMittal-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Vökl vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Industriegiganten ArcelorMittal S.A. (ISIN: LU1598757687, WKN: A2DRTZ, Ticker-Symbol: ARRD) unter die Lupe.Die Prognoseerhöhung von Salzgitter am Mittwoch habe für große Euphorie bei den Stahlaktien gesorgt. Die ArcelorMittal-Aktie lege am Donnerstag deutlich zu. Nach schwierigen Monaten für die Stahlaktien stelle sich die Frage, ob dies der Beginn einer nachhaltigen Trendwende sei.Die Stahlaktien seien nach wie vor nichts für schwache Nerven. In der Branche favorisiere "Der Aktionär" weiterhin den Weltmarktführer ArcelorMittal. Wer investiert sei, sollte sich jedoch auf eine hohe Volatilität einstellen. Für konservative Anleger sei die Branche nicht geeignet, so Maximilian Vökl vom Anlegermagazin in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 20.09.2018)