Tradegate-Aktienkurs ArcelorMittal-Aktie:

29,81 EUR +0,31% (10.01.2018, 17:16)



ISIN ArcelorMittal-Aktie:

LU1598757687



WKN ArcelorMittal-Aktie:

A2DRTZ



Ticker-Symbol ArcelorMittal-Aktie:

ARRD



NYSE-Ticker-Symbol ArcelorMittal-Aktie:

MT



Kurzprofil ArcelorMittal S.A.:



ArcelorMittal S.A. (ISIN: LU1598757687, WKN: A2DRTZ, Ticker-Symbol: ARRD, NYSE-Symbol: MT) hat seinen weltweiten Hauptsitz in Luxemburg. ArcelorMittal ist landesweit an 16 Standorten vertreten, darunter sind zentrale Verwaltungsgebäude in Luxemburg-Stadt und Esch-sur-Alzette, verschiedene Stahlwerke für Lang-, Flach- und Drahterzeugnisse sowie Distributions- und Stahlservice-Zentren. ArcelorMittal betreibt außerdem ein Forschungs- und Entwicklungszentrum in Esch-sur-Alzette.



Dank einer erfolgreichen Konsolidierungspolitik mit einer Reihe wichtiger Übernahmen ist ArcelorMittal seit der Gründung schnell gewachsen. Der weltgrößte Stahlhersteller ist aus der Fusion von Arcelor und Mittal Steel im Jahr 2006 hervorgegangen.

(10.01.2018/ac/a/a)

Charlotte (www.aktiencheck.de) - ArcelorMittal-Aktienanalyse der Analystin Cedar Ekblom von BofA Merrill Lynch Research:Cedar Ekblom, Aktienanalystin von BofA Merrill Lynch Research, vertritt laut einer Aktienanalyse in Bezug auf die Aktien des Stahlkonzerns ArcelorMittal S.A. (ISIN: LU1598757687, WKN: A2DRTZ, Ticker-Symbol: ARRD, NYSE-Symbol: MT) nunmehr eine neutrale Haltung.Die Analysten von BofA Merrill Lynch Research halten bei ArcelorMittal S.A. auf der Ebene des Free Cash flows positive Überraschungen für möglich. Grund hierfür seien angehobene Stahlpreisprognosen für Europa und die USA.Dies bilde einen Gegenpol zu den längerfristig trüberen Margenperspektiven, so die Analysttin Cedar Ekblom. Die erzielte Erholung sei in ihrem Ausmaß vermutlich nicht von Dauer.In ihrer ArcelorMittal-Aktienanalyse stufen die Analysten von BofA Merrill Lynch Research den Titel von "underperform" auf "neutral" hoch und veranschlagen ein Kursziel von 31,50 EUR.Xetra-Aktienkurs ArcelorMittal-Aktie:29,78 EUR +0,42% (10.01.2018, 17:29)