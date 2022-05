Kursziel

ArcelorMittal-Aktie

(EUR) Rating

ArcelorMittal-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 48,00 Overweight J.P. Morgan Luke Nelson 26.04.2022 44,00 Buy Jefferies Alan Spence 20.04.2022 41,00 Outperform Credit Suisse Carsten Riek 19.04.2022 48,00 Buy Deutsche Bank Bastian Synagowitz 19.04.2022 33,00 Buy UBS Andrew Jones 22.03.2022 33,00 Neutral Goldman Sachs Jack O'Brien 10.02.2022

Tradegate-Aktienkurs ArcelorMittal-Aktie:

27,28 EUR -3,47% (04.05.2022, 18:45)



Xetra-Aktienkurs ArcelorMittal-Aktie:

26,865 EUR -4,36% (04.05.2022, 17:35)



ISIN ArcelorMittal-Aktie:

LU1598757687



WKN ArcelorMittal-Aktie:

A2DRTZ



Ticker-Symbol ArcelorMittal-Aktie:

ARRD



Euronext Amsterdam-Symbol ArcelorMittal-Aktie:

MT



Kurzprofil ArcelorMittal S.A.:



ArcelorMittal S.A. (ISIN: LU1598757687, WKN: A2DRTZ, Ticker-Symbol: ARRD, Euronext Amsterdam-Symbol: MT) hat seinen weltweiten Hauptsitz in Luxemburg. ArcelorMittal ist landesweit an 16 Standorten vertreten, darunter sind zentrale Verwaltungsgebäude in Luxemburg-Stadt und Esch-sur-Alzette, verschiedene Stahlwerke für Lang-, Flach- und Drahterzeugnisse sowie Distributions- und Stahlservice-Zentren. ArcelorMittal betreibt außerdem ein Forschungs- und Entwicklungszentrum in Esch-sur-Alzette.



Dank einer erfolgreichen Konsolidierungspolitik mit einer Reihe wichtiger Übernahmen ist ArcelorMittal seit der Gründung schnell gewachsen. Der weltgrößte Stahlhersteller ist aus der Fusion von Arcelor und Mittal Steel im Jahr 2006 hervorgegangen. (04.05.2022/ac/a/a)







Luxemburg (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des Stahlkonzerns ArcelorMittal S.A. (ISIN: LU1598757687, WKN: A2DRTZ, Ticker-Symbol: ARRD, Euronext Amsterdam-Symbol: MT) vor Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 48,00 oder 33,00 EUR? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur ArcelorMittal-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.ArcelorMittal wird am 05.05.2022 die Zahlen für das erste Quartal 2022 veröffentlichen.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der ArcelorMittal-Aktie anbetrifft, hat Luke Nelson, Analyst von J.P. Morgan, den Titel in einer Branchenstudie vom 26.04.2022 vor dem Start der Berichtssaison der europäischen Stahlunternehmen weiterhin mit dem Votum "overweight" bewertet. Das Kursziel wurde von 43,00 auf 48,00 Euro angehoben. Die Zahlen des ersten Quartals würden die unterschiedlichen Marktgegebenheiten für Kohlenstoff- und Edelstahl widerspiegeln, so der Analyst. Für Kohlenstoffstahl sollten sie solide sein und damit mit Blick das zweite Quartal zu höheren Markterwartungen führen. Bei Edelstahl hätten die Preise indes ein Plateau erreicht. ArcelorMittal sei weiterhin sein "Top Pick" im Sektor.Die niedrigste Kursprognose für die ArcelorMittal-Aktie kommt von der UBS. Analyst Andrew Jones hat den Titel in einer Branchenstudie vom 22.03.2022 weiterhin mit dem Votum "buy" eingestuft. Das Kursziel wurde bei 33,00 Euro belassen. Die globale Stahlproduktion sei bei steigenden Preisen recht stabil, so Jones.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur ArcelorMittal-Aktie?Börsenplätze ArcelorMittal-Aktie: