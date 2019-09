Kursziel

ArcelorMittal-Aktie

(EUR) Rating

ArcelorMittal-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 13,20 Halten Independent Research Sven Diermeier 21.08.2019 23,00 Overweight Morgan Stanley Alain Gabriel 07.08.2019 16,00 Neutral UBS Myles Allsop 02.08.2019 12,00 Verkaufen Nord LB Holger Fechner 02.08.2019 22,00 Buy Deutsche Bank Bastian Synagowitz 02.08.2019 22,50 Overweight J.P. Morgan Luke Nelson 01.08.2019 19,50 Buy Goldman Sachs Eugene King 01.08.2019

Xetra-Aktienkurs ArcelorMittal-Aktie:

12,798 EUR -1,95% (02.09.2019, 16:02)



Tradegate-Aktienkurs ArcelorMittal-Aktie:

12,90 EUR -1,18% (02.09.2019, 17:00)



ISIN ArcelorMittal-Aktie:

LU1598757687



WKN ArcelorMittal-Aktie:

A2DRTZ



Ticker-Symbol ArcelorMittal-Aktie:

ARRD



NYSE-Symbol ArcelorMittal-Aktie:

MT



Kurzprofil ArcelorMittal S.A.:



ArcelorMittal S.A. (ISIN: LU1598757687, WKN: A2DRTZ, Ticker-Symbol: ARRD, NYSE-Symbol: MT) hat seinen weltweiten Hauptsitz in Luxemburg. ArcelorMittal ist landesweit an 16 Standorten vertreten, darunter sind zentrale Verwaltungsgebäude in Luxemburg-Stadt und Esch-sur-Alzette, verschiedene Stahlwerke für Lang-, Flach- und Drahterzeugnisse sowie Distributions- und Stahlservice-Zentren. ArcelorMittal betreibt außerdem ein Forschungs- und Entwicklungszentrum in Esch-sur-Alzette.



Dank einer erfolgreichen Konsolidierungspolitik mit einer Reihe wichtiger Übernahmen ist ArcelorMittal seit der Gründung schnell gewachsen. Der weltgrößte Stahlhersteller ist aus der Fusion von Arcelor und Mittal Steel im Jahr 2006 hervorgegangen.







Luxemburg (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des Stahlkonzerns ArcelorMittal S.A. (ISIN: LU1598757687, WKN: A2DRTZ, Ticker-Symbol: ARRD, NYSE-Symbol: MT) nach Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 23,00 oder 12,00 EUR? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur ArcelorMittal-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.ArcelorMittal hat am 01.08.2019 die Zahlen für das zweite Quartal 2019 veröffentlicht. Wie der Meldung der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX vom 1. August zu entnehmen ist, habe unter dem Strich ein Verlust von 447 Mio. USD gestanden, nach einem Gewinn von fast 1,9 Mrd. USD ein Jahr zuvor. Der Umsatz sei um fast 4% auf 19,3 Mrd. USD zurückgegangen. Der Gewinn vor Steuern und Abschreibungen (EBITDA) sei um die Hälfte auf knapp 1,6 Mrd. USD eingebrochen. Während der Umsatz höher ausgefallen sei als von Analysten erwartet, habe man beim Gewinn unter dem Strich klar die Erwartungen der Branchenexperten verfehlt. Auch das EBITDA sei etwas niedriger ausgefallen als erwartet. Konzernchef Lakshmi Mittal habe die Überkapazitäten in der Stahlbranche als eine "klare Herausforderung" beklagt. Er rechne jetzt damit, dass die weltweite Stahlnachfrage 2019 um 0,5 bis 1,5% wachse. Bisher sei er von mindestens 1% ausgegangen.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der ArcelorMittal-Aktie anbetrifft, hat Alain Gabriel, Aktienanalyst von Morgan Stanley, in einer Aktienanalyse vom 07.08.2019 das "overweight"-Votum bestätigt, das Kursziel aber von 23,50 auf 23,00 Euro gesenkt. Der Abschluss von Verkäufen und geringere Margen in Europa hätten ein etwas niedrigeres Kursziel zur Folge, so der Analyst.Die niedrigste Kursprognose für die ArcelorMittal-Aktie kommt von der NORD LB. Analyst Holger Fechner hat den Titel in einer Analyse vom 02.08.2019 weiterhin mit dem Votum" verkaufen" mit einem unveränderten Kursziel von 12,00 Euro bewertet. Die Geschäftsentwicklung habe sich auch in Q2 weiter eingetrübt, so der Analyst. Dabei habe der Weltmarktführer weiterhin unter nachgebenden Stahlpreisen infolge einer schwächeren Konjunktur sowie steigendem Importdruck gelitten. Zudem würden die angestiegenen Rohstoffkosten sowie ein höherer Abschreibungsbedarf belasten. Der Vorstand habe bereits mit der Stilllegung von Produktionskapazitäten in Europa reagiert. Dagegen habe der Schuldenstand trotz der Übernahme des indischen Stahlherstellers Essar wieder leicht unter das Niveau vom 31.12.2018 gesenkt werden können. Angesichts der deutlichen Eintrübung der Lage sowie der Unwägbarkeiten in den nächsten Monaten sei die Verkaufsempfehlung bestätigt worden.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur ArcelorMittal-Aktie?Börsenplätze ArcelorMittal-Aktie: