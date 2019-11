Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - In den letzten Monaten ist es zu einem leichten Anstieg der Arbeitslosigkeit in Deutschland gekommen und auch bei den heute anstehenden Daten für den Monat November rechnen wir mit einem leichten Plus von 5.000, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Basierend auf dieser Prognose würde die Arbeitslosenquote unverändert bei 5,0% verharren. Gemessen an der konjunkturellen Durststrecke, besonders im Verarbeitenden Gewerbe, präsentiere sich der deutsche Arbeitsmarkt aber noch relativ solide. Daran dürfte sich auch perspektivisch nichts ändern. So hätten die vom ifo-Institut befragten Unternehmen jüngst angegeben, sogar wieder etwas mehr Arbeitskräfte nachzufragen. Dies gelte allerdings nicht für die Industrie, sondern primär für den Dienstleistungsbereich. Für die Eurozone würden die Analysten ebenfalls mit einem unveränderte Arbeitslosenquote (7,5%) im Oktober rechnen, die sich damit weiter auf dem tiefsten Stand seit mehr als zehn Jahren bewegen würde.



Von den Arbeitsmarktdaten dürfte kein großer Impuls auf die Kapitalmärkte ausgehen. (29.11.2019/ac/a/m)



