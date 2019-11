Hinzu komme, dass Saudi Arabien nicht unerhebliche Standortrisiken berge. Die Angriffe auf zwei saudische Ölanlagen im September würden die Verletzlichkeit der Ölproduktion in der Region verdeutlichen. Auch die enge Verzahnung von Wirtschaft und autokratischer Politik in Saudi Arabien stelle ein Risiko dar. So habe die saudische Regierung ein Investment in Aramco zur patriotischen Pflicht erklärt, um die Nachfrage anzuheizen. Und im Vorfeld des Börsengangs habe die Regierung den Steuersatz für das Unternehmen gesenkt, um Investoren anzulocken.



Weiterhin gelte, dass eine Notierung an einer nicht nach westlichen Standards regulierten Börse wie der in Riad generell zusätzliche Risiken berge. Anleger, die in Ölaktien investieren möchten, sollten daher andere Börsenplätze in den entwickelten Ländern wie USA und Europa bevorzugen und nach Unternehmen Ausschau halten, die strengeren Aktionärsrichtlinien folgen würden, als dies aktuell an der Börse in Riad der Fall sei. Dies sei auch der Grund, warum vorerst nur qualifizierte professionelle Investoren Zeichnungsrecht hätten. Die schiere Größe des Unternehmens und die damit einhergehenden Reserven seien jedoch ein Grund, weshalb die Beobachtung dieses Titels aus Branchensicht zumindest Sinn ergebe, wenn auch nicht für private Anleger.



Kurzprofil Aramco:



Aramco (ISIN NET0000ARCO1, WKN: ARCO11) ist die größte Erdölfördergesellschaft der Welt mit Unternehmenssitz im saudi-arabischen Dhahran. (19.11.2019/ac/a/n)



München (www.aktiencheck.de) - Aramco (ISIN NET0000ARCO1, WKN: ARCO11): Der weltweit größte Börsengang aller Zeiten geht in die heiße Phase, so Daniel Kerbach, Chief Investment Officer, Merck Finck Privatbankiers.Er könnte dem saudischen Unternehmen bis zu 25,6 Mrd. US-Dollar einbringen. Die Marktkapitalisierung werde bei ca. 1.500 bis 1.700 Mrd. USD liegen. Deutsche Anleger, ob Privatanleger oder institutionelle Investoren, sollten sich von der schieren Größe der Kapitalmaßnahme allerdings nicht blenden lassen und die Risiken im Auge behalten.Und davon gebe es einige. So werde der Ölmarkt gegenwärtig vor allem durch zwei Faktoren verunsichert: Zum einen durch die Konkurrenz der amerikanischen Schieferölbranche sowie zum anderen durch den sich klimapolitisch verändernden globalen Energiemix. Ausländische Investoren sollten daher darauf achten, wie sich der Energiesektor weltweit vor dem Hintergrund von Produktionsschwankungen und Klimawandel entwickle.