Viacom (ISIN: US92553P2011, WKN: A0HM1Q, Ticker-Symbol: VCX) (+3,9%) habe sich nach einem zähen Gebührenstreit mit AT&T (ISIN: US00206R1023, WKN: A0HL9Z, Ticker-Symbol: SOBA, NYSE-Ticker-Symbol: T) (-1,0%) geeinigt. Demnach würden Sender wie MTV, Comedy Central oder Nickelodeon weiterhin über den DirectTV-Service von AT&T zu empfangen sein.



Biogen (ISIN US09062X1037, WKN 789617, Ticker-Symbol: IDP, Nasdaq-Symbol: BIIB) (+1,6%) wolle Aktien im Umfang von bis zu USD 5 Mrd. zurückkaufen. In der vergangenen Woche się die Aktie eingebrochen, nachdem das Unternehmen den Abbruch einer Studie zu einem Alzheimer-Medikament bekanntgegeben habe.



Avon Products (+2,6%) (ISIN: US0543031027, WKN: 853836, Ticker-Symbol: ) habe bestätigt, mit der brasilianischen Natura & Co über eine Übernahme zu verhandeln. Am Freitag habe das Wall Street Journal berichtet, Avon wolle sich zum Verkauf stellen. (26.03.2019/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) (-1,4%) kündigte an, einige neue Produkte auf den Markt zu bringen wie z.B. einen Medien-Abonnementdienst, einen Videospiele-Dienst, einen Streaming-Dienst sowie eine Kreditkarte in Kooperation mit Goldman Sachs (ISIN: US38141G1040, WKN: 920332, Ticker-Symbol: GOS, NYSE-Symbol: GS) (-0,2%) und MasterCard (ISIN: US57636Q1040, WKN: A0F602, Ticker Symbol: M4I, NYSE-Symbol: MA) (-0,2%), so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Nachdem Apple angegeben habe, dass die TV-App über Amazon Fire TV erhältlich sein werde, hätten die Papiere von Amazon.com (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, Nasdaq-Symbol: AMZN) um 0,5% zugelegt. Die Anteilscheine von Netflix (ISIN: US64110L1061, WKN 552484, Ticker Symbol: NFC, NASDAQ-Symbol: NFLX) hätten dennoch um 1,5% zulegen können.