Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (14.09.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Technologieunternehmens Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Am Dienstagabend um 19 Uhr deutscher Zeit finde unter dem Motto "California Streaming" ein Online-Event statt, bei dem Apple neue Produkte präsentieren werde.Was genau heute Abend vorgestellt werde, daraus mache der US-Gigant - wie immer - bis zur letzten Sekunde ein Geheimnis. Erwartet würden jedoch vor allem neue iPhones sowie neue Modelle der Apple Watch und der Bluetooth-Kopfhörer AirPods.Alle drei Produkte hätten sich in den zurückliegenden Jahren zu echten Kassenschlagern für Apple entwickelt. Alleine die iPhone-Verkäufen würden bei Apple fast die Hälfte des Konzernumsatzes ausmachen. Entsprechend hoch seien die Erwartungen an die neuste Smartphone-Generation.Neben einer Fortsetzung des mit dem iPhone 12 gestarteten 5G-Zyklus habe Analyst Gene Munster von Loup Ventures auf 420 Millionen iPhones im Umlauf verwiesen, die bereits drei Jahre oder älter - und damit potenziell reif für ein Upgrade - seien. Im Fiskaljahr 2021 halte er daher einen noch deutlich stärkeren Anstieg der iPhone-Verkäufe für möglich als die übrigen Wall-Street-Experten, die im Schnitt einen 5-prozentigen Anstieg auf 260 Millionen Einheiten erwarten würden.Zwar sei die Apple-Aktie vor dem Event mit einem moderaten Plus von 0,5 Prozent in den US-Handel gestartet. In den Tagen vor der iPhone-12-Präsentation im Vorjahr habe der Titel jedoch mehr als zehn Prozent zugelegt. Das lasse auf Spielraum im Falle einer positiven Überraschung am Abend hoffen.DER AKTIONÄR erachte die Apple-Aktie als Basisinvestment und traue ihr langfristig noch Luft nach oben. Entsprechend sollten engagierte Anleger weiterhin dabei bleiben. Neueinsteiger können den aktuellen Rücksetzer vom jüngsten Allzeithoch zum Kauf nutzen, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär". (Analyse vom 14.09.2021)(Mit Material von dpa-AFX)