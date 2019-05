Börsenplätze Apple-Aktie:



XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:

183,40 EUR +0,42% (08.05.2019, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

180,10 EUR -0,66% (09.05.2019, 09:05)



Nasdaq-Aktienkurs Apple-Aktie:

202,86 USD (07.05.2019)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie Deutschland:

APC



Ticker-Symbol Apple-Aktie Nasdaq:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tablets der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. Die Marke Apple gilt mit einem Wert von USD 185 Mrd. als die wertvollste Marke der Welt. (09.05.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





München (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse der Bank Vontobel Europe AG:Innovation und die neuesten Technologien verhalfen Amazon und Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) im Laufe der letzten Jahre zu enormer Größe, so die Bank Vontobel Europe AG in einer aktuellen Veröffentlichung.Auch jetzt würden die beiden Technologiekonzerne durch Ausbau von Infrastruktur und Produktpaletten beweisen weiterhin bei Anlegern und Kunden genau ins Schwarze zu treffen.Amazon und Apple seien über die letzten Jahre hinweg zu den wertvollsten Unternehmen der Welt herangewachsen. Ständig hätten neuartige Innovationen den Nerv der Zeit getroffen - die Anleger seien überzeugt, die Kunden seien treu und Experten sähen in den aktuellen Projekten viel Luft für zukünftige Erfolge. Selbst Warren Buffett, der Starinvestor an der Spitze von Berkshire Hathaway, zeige sich bereits seit dem ersten Investment in Apple, Mitte 2016, überzeugt von der Aktie. Nun würden auch Amazon-Aktien zum Portfolio von Berkshire Hathaway gehören. Buffetts Partner und stellvertretender Verwaltungsratschef von Berkshire Hathaway, Charlie Munger, habe sich am letzten Samstag im Rahmen der jährlichen Hauptversammlung äußerst positiv gegenüber Tech-Aktien geäußert.Knapp 20 Jahre bevor Amazon die Welt erblickt habe, habe 1976 der heutige Technologie-Riese Apple mit einem Startkapital in Höhe von USD 1.300 die Entwicklung und Produktion des weltweit ersten Personal Computers gestartet. Heutzutage setze Apple mit der Hilfe der 123.000 Angestellten jährlich (Ergebnis 2018) USD 265,5 Mrd. um. Neben PC's sei die Angebotspalette im Laufe der letzten Jahrzehnte auf u.a. Smartphones, Smartwatches und Online Dienste für Musik- und Filmdownloads erweitert worden.Durch Rückgänge bei iPhone und Mac-Computern habe die Vorstellung der aktuellen Quartalszahlen bei Anlegern zunächst für Unsicherheit gesorgt. Dennoch habe sich Apples Oberhaupt Tim Cook zuversichtlich gezeigt im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms und übertroffenen Analystenerwartungen. Auch die schwächelnden iPhone-Absatzzahlen halte Cook für bereits überwundene Probleme. Mit Preissenkungen und Rückkauf-Programmen alter iPhone-Geräte werde in Zukunft, in China bereits heute, die aktuelle iPhone-Krise gelöst werden. Auch die steigende Nachfrage nach anderen Produkten, wie Apples iPads und Apple Watch, könnte dem Technologiegigant weiterhin Rückenwind verleihen.Nicht nur im Gebiet der Online-Service Dienstleistungen sei Apple stark positioniert. Im global stark wachsenden Bereich der so genannten "Wearables" beweise sich Apple weiterhin als weltweite Nummer Eins. Mit Produkten wie Apple Watch und den Ohrhörern Apple AirPods positioniere sich Apple mit insgesamt 16,2 Millionen verkauften Produkten noch vor den asiatischen Konkurrenten Xiaomi (7,5 Millionen verkaufte Produkte), Hauwei (5,7 Millionen) und Samsung (4 Millionen).Die Apple-Aktie notiere aktuell bei USD 208,47 (07.05.2019). Das 52-Wochenhoch habe bei USD 233,47 (10.03.2018) gelegen, das 52-Wochentief bei USD 142 (01.03.2019). Bei Bloomberg würden 21 Analysten die Aktie auf "buy", 21 auf "hold" und drei Analysten auf "sell" setzen. (Analyse vom 08.05.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link