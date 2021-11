Börsenplätze Apple-Aktie:



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (05.11.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Technologieunternehmens Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Die Apple-Aktie habe sich nach den Quartalszahlen am Donnerstag wieder gefangen. Obwohl der iPhone-Riese ein beachtliches Ergebnis vorgelegt habe, sei es von der globalen Lieferkettenproblematik und dem Chipmangel überschattet worden, woraufhin die Apple-Aktie Rücksetzer habe hinnehmen müssen. Das seien jetzt die nächsten Ziele.Seit Anfang Oktober habe die Apple-Aktie endlich wieder Fahrt aufgenommen. Nach der zu vorigen 12%-igen Korrektur im September sei ihr ein kräftiger Rebound an der massiven Unterstützungszone zwischen 137,07 und 138,79 USD gelungen. Während der Aufwärtsbewegung habe der Titel den Widerstand am Januar-Verlaufshoch bei 145,09 USD geknackt und sei am Tag der Zahlen sogar über den mehrfach angelaufenen Widerstand an der 150-USD-Marke gesprungen.Trotz des guten Ergebnisses sei das Papier am Folgetag erneut unter diese Marke gerutscht. Für Halt habe aber die 50-Tage-Linie bei 147,36 USD sorgen können. Letztlich habe sich der Kurs daraufhin wieder Stück für Stück nach oben gekämpft, der vermutete Ausbruch bis an das Rekordhoch bei 157,26 Dollar sei aber ausgeblieben.Solange die kurzfristige Aufwärtstrendlinie, die aktuell bei 148,50 USD verlaufe, nicht unterschritten werde, stünden die Chancen auf ein baldiges Allzeithoch recht gut. Das zuletzt niedrigere Handelsvolumen sowie die abnehmende Trendstärke (ADX-Wert) sollten jedoch beobachtet werden. Würden beide Werte nicht in Kürze zunehmen, drohe eine weitere Gegenbewegung.Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link