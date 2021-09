Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (07.09.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler von "Der Aktionär" hält an der Kaufempfehlung für die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) weiter fest.Nun sei es offiziell: Apple habe am heutigen Dienstag die Einladungen zu einem Apple Event in der kommenden Woche versendet - und damit die Termin-Spekulationen der letzten Tage und Wochen bestätigt. Auch wenn der Tech-Riese noch ein Geheimnis daraus mache, was genau dann präsentiert werde, sei der Fall für viele Beobachter klar.Man müsse kein Hellseher sein, um zu erahnen, dass es sich beim nun angekündigten Produktevent vor allem um das neue iPhone drehen dürfte. Schließlich präsentiere Apple bei den Keynotes im September traditionell die neue Smartphone-Generation. Nach einer Corona-bedingten Verzögerung im Vorjahr dürfte es auch diesmal wieder so sein.Im Fokus der Online-Präsentation am Dienstag, dem 14. September um 10 Uhr Ortszeit (19 Uhr deutscher Zeit) dürfte also ganz klar die neueste iPhone-Generation stehen. Im Vergleich zu den aktuellen iPhone-12-Modellen würden Analysten bei den Nachfolgemodellen nur geringe optische Veränderungen erwarten.Speziell bei Kamera und Display solle es jedoch Verbesserungen geben. Zudem gebe es Gerüchte, wonach die neuen Smartphones bereits die technischen Voraussetzungen für Anrufe und Nachrichten via Satellit an Bord haben sollten - etwa, um in Gegenden ohne Mobilfunknetz Hilfe holen zu können.Für Apple sei das iPhone die mit Abstand wichtigste Produktgruppe - entsprechend groß sei die Vorfreude der Anleger und Analysten auf die neuen Modelle. Die Aktie könne nach der Termin-Ankündigung fast zwei Prozent zulegen und damit ein neues Allzeithoch markieren."Der Aktionär" rechnet aber auch darüber hinaus mit einer Fortsetzung der langfristigen Aufwärtsbewegung und bestätigt die Kaufempfehlung, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär" zur Apple-Aktie. (Analyse vom 07.09.2021)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.