Kurzprofil Apple Inc.:



Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tablets der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (22.07.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Pierre Kiren vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Tech-Giganten Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Das neue iPhone SE des US-Konzerns stelle sich bislang als Riesenerfolg heraus, obwohl es ohne viel Werbung vorgestellt worden sei. Dabei punkte es v.a. bei Besitzern von Altgeräten, aber auch bei ehemaligen Android-Nutzern. Dennoch habe das Einsteigermodell den Einbruch des Smartphone-Geschäfts nicht verhindern können.Der US-Smartphone-Markt sei im zweiten Quartal stark in Mitleidenschaft gezogen worden. Das gehe aus neuen Daten des Marktforschungsunternehmens Counterpoint Research hervor. Demnach sei das Gesamtvolumen im Corona-Quartal um 25% eingebrochen. Das Research-Institut rechne mit einem Absatzrückgang von 23% für Apple gegenüber dem Vorjahresquartal.Der Absatzrückgang habe sich im Laufe des Quartals immer weiter abgeschwächt. Counterpoint schätze, dass das iPhone SE einen schlimmeren Einbruch verhindert habe. Vor allem für ehemalige Android-Nutzer sei es das optimale Einstiegsgerät gewesen. Zudem gehe das Analysehaus davon aus, dass die erfolgreichen iPhone SE-Verkäufe das für Herbst erwartete iPhone 12 nicht kannibalisieren werde. Die Smartphones würden unterschiedliche Kundengruppen ansprechen.Apple beweise erneut in puncto Produktlaunch das richtige Gespür zu besitzen. Besonders positiv für das Unternehmen sei, dass es Kunden von Wettbewerbern habe abjagen können. Das bilde die Grundlage für weiteres Wachstum im eigenen Ökosystem. Für den "Aktionär" bleibe die Apple-Aktie weiterhin aussichtsreich und ein Basisinvestment, so Pierre Kiren vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 22.07.2020)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Apple.Der Autor Pierre Kiren hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Apple.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link