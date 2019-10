Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tablets der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. Die Marke Apple gilt mit einem Wert von USD 185 Mrd. als die wertvollste Marke der Welt. (18.10.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Apple stehe kurz vor dem Start seines neuen Streaming-Dienstes. Spannend für Anleger, denn Apple TV+ könnte für die Aktie der nächste große Kurstreiber werden.Erst vor kurzem habe die Apple-Aktie ihr neues Allzeithoch erreicht. Hauptgrund für die Kursrally im Oktober seien abgesehen vom positiven Gesamtmarkt vor allem positiven Berichte im Umfeld des iPhone gewesen. Apple-CEO Tim Cook habe sich positiv zum Verkaufsstart der neuen Generation geäußert und Medienberichte hätten von einem um zehn Prozent höheren Bestelleingang bei den Zulieferern gesprochen.Nach anfänglichem Zögern hätten nun zahlreiche Analysten ihre Bewertungsmodelle an eine höhere iPhone-Nachfrage angepasst.Barclays habe beispielsweise am Donnerstag das Kursziel für Apple von 207 auf 224 US-Dollar angehoben. Die britische Investmentbank zähle mit einer "Equal-Weight"-Empfehlung zwar nicht zu den Apple-Bullen, erkenne aber ebenfalls die leicht steigende Nachfrage an.Weitaus spannender sei jedoch, was Barclays zum Streaming-Dienst Apple TV+ schreibe, der am 1. November starte. Bis zu 100 Millionen Abonnenten solle der Abo-Dienst in einem Jahr erreichen. Eine ansehnliche Menge - insbesondere, wenn man bedenke, dass Netflix erst vor zwei Jahren die 100 Millionen Abonnenten geknackt habe.Sicherlich würden nach dem kostenlosen Jahr viele den Dienst kündigen. Das Angebot gebe Apple jedoch Zeit, die noch magere Video-Bibliothek auszubauen. Im Vergleich zum Angebot von Netflix oder des am 12. November startenden Dienstes Disney+ müsse Apple hier einiges nachholen, um im stärker werdenden Streaming-Wettbewerb mithalten zu können. Die Mittel für neuen Content habe Apple, doch es würden langsam die Stars knapp."Der Aktionär" sei überzeugt, dass es Apple dank der überragenden Marke und dem direkten Marketing-Zugriff auf Millionen von Geräten gelingen könne, einen erfolgreichen Streaming-Dienst zu etablieren. Der große Kurstreiber dürfte Apple TV+ aber frühestens in einem Jahr werden, wenn klar sei, wie hoch die Abwanderungsquote sei und wie viele Neuabonnenten dazukämen.Insbesondere dank der starken Langfrist-Aussichten im Services-Geschäft sollten Anleger die Gewinne bei der Apple-Aktie laufen lassen, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 18.10.2019)