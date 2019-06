Börsenplätze Apple-Aktie:



Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tablets der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von Leon Müller, Chefredakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Leon Müller von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Technologiekonzerns Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Der Kurs der Apple-Aktie habe in den vergangenen Wochen vor allem unter einem Umstand zu leiden gehabt: Der zunehmenden Eskalation im Handelskonflikt zwischen den Vereinigten Staaten von Amerika und China.Der Technologie-Riese schalte sich mit einem Schreiben an den zuständigen Handelsbeauftragten der Vereinigten Staaten im Handelskonflikt zwischen den USA und China, Robert Lighthizer, ein. Darin fordere Apple, dessen Aktie zuletzt stark unter der fortwährenden Eskalation gelitten habe, einen Stopp der Ausweitung von Importzöllen auf Produkte aus dem Reich der Mitte. Die Administration von Donald Trump plane eine vierte Runde von Strafzöllen in Höhe von bis zu 25 Prozent. Sie würden sich auf Importe aus China richten. Ein Schritt, der Apple, das seine Produkte hauptsächlich von Auftragsfertigern aus China beziehe, hart treffe.Sollte der Schritt umgesetzt werden, wären laut Apple alle Hauptprodukte des Konzerns betroffen: iPhone, iPad, Mac, AirPods und Apple TV.Apple betone in dem Schreiben, ein "stolzes US-Unternehmen" zu sein, das viele Arbeitsplätze in den USA schaffe und zu den größten Netto-Steuerzahlern in den Staaten gehöre. Gleichzeitig warne Apple davor, neue Importzölle würden die US-Wirtschaft schwächen und die ausländischen, allen voran chinesischen Wettbewerber, stärken.Die Apple-Aktie, die sich im Aktien-Musterdepot befindet, bleibt eine Empfehlung des AKTIONÄR, so Leon Müller von "Der Aktionär". (Analyse vom 21.06.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link