Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

97,03 EUR -0,96% (23.10.2020, 18:59)



XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:

96,85 EUR -0,85% (23.10.2020, 17:35)



Nasdaq-Aktienkurs Apple-Aktie:

114,91 USD -0,73% (23.10.2020, 18:44)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie Deutschland:

APC



Ticker-Symbol Apple-Aktie Nasdaq:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tablets der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (23.10.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des iPhone-Riesen Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Im September und Oktober hätten bei Apple zwei wichtige Produktvorstellungen angestanden. Unter anderem habe Apple seine neuen 5G-fähigen iPhones, den Dienst Apple One und seine neue Apple Watch 6 präsentiert. Nutzern und Marktbeobachtern sei dabei aufgefallen, dass Apple bei seiner smarten Uhr nun einen besonderen Akzent auf Fitness-Funktionen setze.So sei die neue Apple Watch mit dem Bezahldienst Fitness+ ausgestattet und ermögliche unter anderem die Messung des Sauerstoffgehalts im Blut. Die Prozedur dauere 15 Sekunden und solle frühzeitig auf einen Sauerstoffmangel beim Nutzer hinweisen. Zudem beinhalte die Uhr eine Schlaf-Tracking-Funktion zur Überwachung und Bewertung des Schlafs.Die Fitness-Funktion biete zudem einige neue Sportprogramme wie Kraft-Workouts, funktionelles Krafttraining und Tanzen. Zudem erkenne die Uhr, ob die coronabedingten, notwendigen 20 bis 30 Sekunden beim Händewaschen eingehalten würden. Bemerkenswert sei, dass die neue Apple Watch auch in der Lage sei, den VO2-Max-Wert (die maximale Sauerstoffaufnahme) zu messen und damit eine Auskunft über die Ausdauer des Nutzers zu geben.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Apple-Aktie: