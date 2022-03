Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (01.03.2022/ac/a/n)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Apple: Zurück im Chartmuster - ChartanalyseFür die Apple-Aktie (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ging es am Donnerstag zunächst bis an die Volumenkante im Bereich von 152 USD zurück, womit sich die Kurse nur knapp oberhalb der langfristigen 200-Tage-Linie halten konnten, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.In der Folge hätten die Papiere jedoch zu einer starken Tagesumkehr angesetzt und bei 162.85 USD das Intraday-Top markiert. Zwischen dem Tageshoch und dem -tief hätten damit 10,85 USD gelegen - und der erfolgreiche Sprung über die horizontale Eindämmungslinie, die vom 2021er September-Hoch bei 157,26 USD herüberkomme. Am Freitag hätten die Kurse auch den mittelfristigen GD100 bei 162,91 USD zurückerobert, gestern sei es zum Pullback auf diese Trendlinie gekommen.Ausblick: Nachdem die Apple-Aktie die kleine Volumenspitze im Bereich von 160 USD in den zurückliegenden Sitzungen als Sprungbrett für eine Erholung habe nutzen können, rücke nun das alte Keilmuster im Chart wieder in den Blickpunkt.Das Long-Szenario: Der erste Widerstand sei heute zunächst am Februar-Zwischen-Tief bei 166,56 USD zu finden. Direkt darüber müssten die Papiere an der oberen Begrenzung des großen Keils bei 166,90/167,00 USD nach oben ausbrechen. Sobald der Sprung über diese Hürde gelinge, würden mit dem Dezember-Zwischentief bei 167,72 USD sowie dem Januar-Verlaufstief bei 168,17 USD die nächsten horizontalen Eindämmungslinien warten. Könne die Apple-Aktie diesen Bremsbereich nach oben verlassen, wäre Platz bis an den GD50 bei 171,13 USD, wobei die markante Abwärtstrendgerade, die vom Allzeithoch bei 182,95 USD herunterkomme, zusätzlich bremsend wirken dürfte.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Apple-Aktie: