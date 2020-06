Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

Kurzprofil Apple Inc.:



Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tablets der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf vonMedien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (25.06.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Pierre Kiren vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Tech-Giganten Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Apple werde höchstwahrscheinlich im Herbst neue iPhones ankündigen. Branchenkenner würden vermuten, dass davon mindestens ein Gerät 5G unterstützen werde. 5G sei die Bezeichnung für die neue Generation im Mobilfunk. Ökonomen würden schätzen, dass mit der neuen Technologie eine Zeitenwende bevorstehe, ähnlich wie mit der Einführung der ersten iPhones.Zwischen 2009 und 2016 sei der Absatz von jährlich 173,5 Millionen verkauften Geräten auf 1,4 Milliarden Geräte gewachsen, ehe auf diesem Niveau ein Plateau erreicht worden sei. Apple habe aktuell im Smartphone-Bereich einen Marktanteil von rund 14 Prozent und rangiere damit auf Platz drei hinter Samsung und Huawai. Das brisante sei, dass diese Rivalen bereits 5G-fähige Geräte vertreiben würden. Trotzdem würden Analysten von Strategy Analytics erwarten, dass die Kalifornier bereits Ende 2020 führendend in diesem Segment sein würden.Die Apple-Aktie sei derzeit gefragt wie eh und je - kaum ein Tag vergehe, an dem der Kurs kein neues Allzeithoch markiere. Im Bereich von 350 Dollar erfahre die Apple-Aktie eine Unterstützung. Auf dem Weg nach oben erfahre der Titel aktuell einen Widerstand in Form des Allzeithochs bei 366,50 Dollar.Für Pierre Kiren von "Der Aktionär" bleibt die Apple-Aktie daher aussichtsreich und ein klarer Kauf. (Analyse vom 25.06.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Apple-Aktie: