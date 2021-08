Börsenplätze Apple-Aktie:



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Der US-Konzern habe am Donnerstag nicht nur angekündigt, die Gebühren im "News Partner Programm" zu halbieren, sondern wolle auch Entwicklern die Möglichkeit geben, direkt Kunden anzuwerben. Damit reagiere der Tech-Riese auf das Verfahren mit Epic Games, den Streit mit Spotify und die Beschwerden anderer App-Entwickler über die hohen Gebühren sowie strengen Regeln im App Store.Apple lasse künftig E-Mails von App-Entwicklern an deren Kunden zul, damit sie auf alternative Kaufmöglichkeiten außerhalb des App Stores hinweisen könnten. Zuvor habe Apple dies in seinen App-Store-Regeln strikt untersagt. Vorausgegangen sei eine Sammelklage von Entwicklern gewesen, die den iKonzern zu Recht beschuldigt hätten, den eigenen Vertriebskanal innerhalb des iOS monopolisiert zu haben. Die Kläger würden nun hoffen, dass sie in der Lage sind, Apples 30% Gebühr zu umschiffen und damit womöglich sogar Preissenkungen erzielen könnten.Der App Store sei ein attraktives Geschäft für Apple. Im Juni habe der Tech-Riese verraten, dass allein 2020 rund 643 Mrd. USD an Umsatz innerhalb des Marktplatzes erzielt worden seien - 24% mehr als im Vorjahr. Zwar erhalte Apple nicht von allen diesen Verkäufen einen Anteil von 30%: Kleinere Entwickler, die unter 1 Mio. erlösen, müssten z.B. nur 15% abgeben.Für die Aktionäre von Apple seien insbesondere die E-Mail-Möglichkeiten keine guten Nachrichten. "Der Aktionär" erwarte aber durch die Zugeständnisse kaum Einbußen für das Services-Segment. Denn der Umgang der Nutzer mit den Angeboten von Big-Tech habe in der Vergangenheit stets gezeigt, dass der bequeme, direkte Weg in der Regel bevorzugt werde. Zudem entgehe Apple mit seinem Einlenken wohl auch einem Kartellverfahren in Europa, da der EU-Kommission das Vertriebsmonopol im iOS ebenfalls ein Dorn im Auge sei. Daher gelte: Bei der Apple-Aktie die Gewinne laufen lassen, so Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 27.08.2021)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link