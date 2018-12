XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:

Kurzprofil Apple Inc.:



Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tablets der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. Die Marke Apple gilt mit einem Wert von USD 185 Mrd. als die wertvollste Marke der Welt. (10.12.2018/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Horntrich, Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Giganten Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Die Sorgen um den Absatz von Apples iPhone würden nicht abreißen. Nachdem es bereits in den vergangenen Wochen immer wieder zu Produktionskürzungen bei Zulieferern gekommen sei, seien nun eine weitere Hiobsbotschaft aus Japan gefolgt. Ein Display-Zulieferer drossele seinen Ausstoß - wohl wegen Apple. Die Folge: Ein weiteres Verkaufssignal.Die Apple-Aktie habe im seit ihrem Anfang Oktober erreichten Rekordhoch fast 30% an Wert verloren. Mit dem Unterschreiten des letzten Zwischentiefs bei 170 USD sei zudem ein weiteres Verkaufssignal im Markt. Entscheidend in den nächsten Tagen werde daher die Unterstützungszone zwischen 150 und 160 USD, so Markus Horntrich, Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 10.12.2018)Hinweis auf mögliche Interessenskonflikte:Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Apple.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Apple-Aktie: