Kurzprofil Apple Inc.:



Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tablets der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (14.02.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Smartphone-Riesen Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Die Apple-Aktie habe sich im Laufe eines Jahres bereits verdoppelt. Der größte Technologie-Konzern der Welt überzeuge nicht nur durch steigende iPhone-Verkäufe und neue Produktinnovationen sondern auch durch ein herausragend laufendendes Servicegeschäft. Nun werde dieses um einen weiteren Dienst ausgebaut - und dieser könne sich wahrlich sehen lassen.Endlich komme die Reparatur von Apple-Geräten nach Hause: Bisher hätten alle Apple-Kunden den nächst gelegenen Apple Store oder einen zertifizierten Service-Partner aufsuchen müssen, wenn etwas mit ihren Apple-Geräten nicht in Ordnung sei. Dies könne je nach Wohnlage viel Zeit in Anspruch nehmen, gerade in ländlichen Gebieten könnte die Anreise zum nächsten Apple Store auch mal Stunden dauern. Als Alternative bleibe nur noch eine Paketsendung und somit ein mehrtägiges Warten auf die reparierte und funktionstüchtige Apple-Hardware.Nun habe sich Apple für solche Fälle eine Lösung überlegt, ganz im Sinne der Service- und Kundenfreundlichkeit komme in den USA nun der Techniker zum Kunden nach Hause und nehme die notwendige Reparatur vor Ort vor. Das nenne sich Service!Apple habe zuletzt mit seinen Quartalszahlen überzeugen und die Analystenerwartungen weit hinter sich lassen können. Der Umsatz sei im Jahresvergleich um neun Prozent auf 91,8 Milliarden Dollar gestiegen. Der Quartalsgewinn habe 22,2 Milliarden Dollar erreicht, nach knapp 20 Milliarden Dollar ein Jahr zuvor. Der Gewinn je Aktie sei auf 4,99 Dollar gestiegen. Analysten hätten nur einen Umsatz von 88,5 Milliarden Dollar bei einem Gewinn je Aktie von 4,55 Dollar erwartet.Die Zukunftsaussichten bei Apple würden weiterhin stimmen. Das Unternehmen sei fundamental sehr stark aufgestellt und überzeuge mit neuen Produktinnovationen, und -upgrades. Der Ausbau des Reparatur-Services sei ein weiterer Beweis für das starke Service-Geschäft von Apple und ein weiterer Schritt in Richtung mehr Wachstum und Profitabilität.Emil Jusifov von "Der Aktionär" empfiehlt: Dabeibleiben und Gewinne laufen lassen. (Analyse vom 14.02.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Der Autor Emil Jusifov hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Apple.