XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:

111,72 EUR -0,52% (25.06.2021, 17:35)



NASDAQ-Aktienkurs Apple-Aktie:

133,33 USD -0,05% (25.06.2021, 18:31)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie:

APC



NASDAQ-Symbol Apple-Aktie:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (25.06.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Die Apple-Aktie habe sich in den vergangenen Tagen wieder erholen können und scheinet charttechnisch einen Boden bilden zu wollen. Nun melde sich auch Jim Cramer von CNBC zu Wort. Er fühle sich mittlerweile wohler mit Blick auf das China-Engagement des US-Konzerns. Der Grund liege in beruhigenden Worten anderer Unternehmen, die in China aktiv seien.Cramer habe auf zwei Entwicklungen hingewiesen, die seinen derzeitigen Ausblick verändert hätten: Kommentare des Nike-Managements in der Telefonkonferenz zu den Ergebnissen und Bemerkungen von Starbucks-CEO Kevin Johnson bei Mad Money. "Das ist ... ein Weckruf für Apple; sie stellen dort Dinge her. Wenn es gut für Nike ist, gut für Starbucks, dann wird es auch gut für Apple sein", habe Cramer in der Squawk Box gesagt. Während der Umsatz von Nike in Greater China im vierten Geschäftsquartal nur um 17% gestiegen sei, habe CFO Matt Friend in der Telefonkonferenz gesagt, dass der US-Sportartikelhersteller nach einem schwächeren April im Mai und Juni Verbesserungen verzeichnet habe."Der Aktionär" bleibe bei seiner bullishen Sicht auf die Apple-Aktie. Investierte Anleger und Neueinsteiger könnten gleichermaßen auf einen baldigen Ausbruch und eine Fortsetzung der Rallye setzen, so Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 25.06.2021)Börsenplätze Apple-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:111,78 EUR 0,00% (25.06.2021, 18:45)