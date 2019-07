XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:

Kurzprofil Apple Inc.:



Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tablets der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. Die Marke Apple gilt mit einem Wert von USD 185 Mrd. als die wertvollste Marke der Welt. (03.07.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von Nicola Hahn vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":

Nicola Hahn von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Technologiekonzerns Apple Inc. unter die Lupe.

Der US-Gigant finde für das iPhone keine neuen Absatzmärkte mehr und versuche daher sich neue Märkte mit der margenstarken Servicesparte zu sichern. Vor allem Apple Pay rücke dabei in den Fokus der Investoren. Die Nutzerzahlen seien seit der Einführung 2014 rapide angestiegen - und auch deutsche Anbieter würden zunehmend auf den Service setzen.

Nachdem die deutschen Sparkassen eine Zusammenarbeit lange abgelehnt hätten, habe man jetzt bekannt gegeben, dass Apple Pay noch in diesem Jahr kommen solle. Ein Startdatum habe man dabei noch nicht genannt. Zeitgleich habe der Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken angekündigt, dass seine Kunden sich ebenfalls noch im Laufe diesen Jahres auf den Dienst freuen könnten. User müssten dabei über eine Kreditkart der jeweiligen Bank verfügen.

Erst gestern habe der schwedische Zahlungsdienstanbieter Klarna gemeldet, seinen Karteninhabern Apple Pay ab sofort zur Verfügung zu stellen. Auch würden seit einiger Zeit diverse Gerüchte kursieren, dass bald schon die sehr beliebte Lufthansa Miles & More Kreditkarte den kontaktlosen Bezahldienst unterstützen könnte.

Vor allem die kurzfristige Entspannung im Handelsstreit habe dazu geführt, dass sich die Apple-Aktie wieder über die 200-Dollar-Marke gehievt habe. DER AKTIONÄR ist weiterhin überzeugt von Apple's Fokus auf die Service- und Softwaresparte und sieht auch hier zukünftig großes Wachstumspotenzial, so Nicola Hahn von "Der Aktionär". (Analyse vom 03.07.2018)