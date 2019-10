XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:

Kurzprofil Apple Inc.:



Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tablets der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. Die Marke Apple gilt mit einem Wert von USD 185 Mrd. als die wertvollste Marke der Welt. (15.10.2019/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von Analyst Samik Chatterjee von J.P. Morgan Securities:Laut einer Aktienanalyse bestätigt Samik Chatterjee, Analyst beim Investmenthaus J.P. Morgan Securities, seine Empfehlung die Aktien von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL), dem Produzenten von iPhones und iPads, überzugewichten.Die Analysten von J.P. Morgan Securities weisen auf Basis der Daten von Sensor Tower darauf hin, dass die App Store-Einnahmen von Apple Inc. im vierten Fiskalquartal wieder zu einem robusten Niveau zurückgefunden hätten.In den drei Quartalen zuvor sei es aufgrund des Einfrierens der Genehmigungsverfahren für neue Spiele in China zu einer Abschwächung gekommen. Die Zulassungsprozesse in China würden zwar nur langsam in Gang kommen, aber das Wachstum im Nicht-Spiele-Bereich habe sich verstärkt.Analyst Samik Chatterjee sieht sich in seiner Einschätzung bestätigt, wonach das Wachstum der Service-Erlöse im abgelaufenen Quartal zugelegt habe.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Apple-Aktie: