Kurzprofil Apple Inc.:



Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tablets der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (22.09.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Tech-Giganten Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Apple-Fans und Analysten würden der Präsentation der neuen iPhone-Modelle entgegensehen. Aufgrund der Corona-Pandemie verschiebe sich diese voraussichtlich auf Ende Oktober. Doch schon jetzt werde wild über Namen und technische Details der neuen Geräte spekuliert.Der Leaker "L0vetodream" wolle bereits die Namen der vier neuen iPhone-12-Geräte in Erfahrung gebracht haben und habe diese am Montagabend per Twitter verraten. Demnach könnten die Geräte als "iPhone 12", "iPhone 12 Pro", "iPhone 12 Pro Max" und "iPhone Mini" in den Handel kommen.Während die Namensgebung der drei Erstgenannten der derzeitigen iPhone-Generation entsprechen würde, wäre Letzteres eine Neuheit in der iPhone-Familie. In anderen Produktfamilien von Apple - etwa bei iPad, iPod und Mac - gab bzw. gibt es aber bereits eine "Mini"-Version, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär".Ausgehend von den kolportierten Namen der künftigen Geräte und früheren Berichten über geleakte Geräte-Dummies habe das Branchenportal "macrumors.com" den vier Modelle bereits mögliche Displaygrößen zugeordnet: Demnach dürften iPhone 12 und iPhone 12 Pro jeweils 6,1 Zoll groß sein. Als größtes Modell dürfte das iPhone 12 Pro Max eine Bildschirmdiagonale von 6,7 Zoll haben.Der Bildschirm des iPhone mini wäre mit 5,4 Zoll etwas kleiner als der des aktuellen iPhone 11 Pro (5,8 Zoll), aber größer als der des Einsteigermodells iPhone SE 2 (4,7 Zoll).Branchenbeobachter würden davon ausgehen, dass Apple die neuen iPhones in gut vier Wochen offiziell vorstellen und spätestens Ende Oktober in den Verkauf bringen werde. Aufgrund der Verzögerung würden Analysten mit einer Verschiebung der Umsatz- und Ergebnisentwicklung bei Apple rechnen - schließlich sei das iPhone nach wie vor die wichtigste Cash Cow des Tech-Konzerns.Die meisten Experten würden der Veröffentlichung positiv entgegenblicken. Einige würden wegen der neuen 5G-Funktionalität sogar bereits mit einem neuen "Superzyklus" bei den iPhone-Verkäufen rechnen.DER AKTIONÄR sei ebenfalls zuversichtlich für die weitere Entwicklung und zähle die Apple-Aktie zu den absoluten Basis-Investments.