Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol Deutschland: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tablets der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (08.02.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Elektronikriesen Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Gerüchte, dass Apple in Kooperation mit Hyundai oder Tochterfirma Kia ein autonomes E-Auto auf den Markt bringen könnte, hätten sich in den letzten Wochen verdichtet. Zumindest für die südkoreanischen Autobauer und deren Aktionäre sei der Traum nun erst einmal ausgeträumt.Hyundai und die Tochterfirma Kia seien nach eigenen Angaben derzeit nicht in Gesprächen mit Apple zum Bau autonom fahrender Autos. Das hätten die Unternehmen am Montag in Mitteilungen an die Börse in Seoul bekannt gegeben.Hyundai und Kia bekämen von einer Reihe von Unternehmen Anfragen zur gemeinsamen Entwicklung selbstfahrender Elektroautos, es sei aber noch nichts entschieden, habe es weiter geheißen.Ende vergangener Woche habe die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen berichtet, Apple habe entsprechende Gespräche zum Bau eines E-Autos vor Wochen ausgesetzt. Seit Anfang Januar hätten die seit einigen Jahren immer wieder kursierenden Gerüchte um den Einstieg von Apple mit Medienberichten neue Nahrung erhalten.Apple gelte als äußerst sensibel, wenn Zulieferer oder Partner den Konzern öffentlich etwa als Kunden nennen möchten. Gut möglich also, dass der Tech-Konzern auch deshalb die Reißleine gezogen und die Gespräche abgebrochen habe. Spannend werde nun, welche Partner aus der Branche nun als Partner für das "Project Titan" infrage kommen würden.Die Apple-Aktie lege im vorbörslichen Handel derweil rund ein Prozent zu. Zum einen dürfte der US-Gigant keine Probleme haben, andere Partner für Bau und Entwicklung des "Apple Car" zu finden. Zum anderen wirke ein positiver Analystenkommentar samt Kursziel-Erhöhung des Analysehauses RBC stimulierend.Die Apple-Aktie bleibt auch für den AKTIONÄR ein klarer Kauf, so Nikolas Kessler. (Analyse vom 08.02.2021)(Mit Material von dpa-AFX)