Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

191,20 Euro -0,12% (10.09.2018, 11:12)



Nasdaq-Aktienkurs Apple-Aktie:

USD 221,30 -0,81% (07.09.2018, 22:00)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie Deutschland:

APC



Ticker-Symbol Apple-Aktie Nasdaq:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tablets der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. Die Marke Apple gilt mit einem Wert von USD 185 Mrd. als die wertvollste Marke der Welt. (10.09.2018/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Matthias J. Kapfer vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Apple-Aktie (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Die Tech-Riesen Apple und Facebook würden schon länger an neuen Innovationen im Bereich der Augmented Reality (AR) arbeiten. Beide Unternehmen würden im Kampf um die Marktvorherschaft ordentlich aufrüsten, denn vielleicht sei AR das "next big thing".Neben Apple und Facebook hätten aber auch andere Tech-Größen den AR-Markt ins Auge gefasst. Es bleibe also spannend, wer den größten Teil des Kuchens abbekommen werde. Unabhängig vom Zukunftsmarkt Augmented Reality, der im Gegensatz zum bereits etwas weiter verbreitenden Markt für Virtual Reality noch weitaus größeres Potenzial biete, bleibe Apple weiterhin Top-Favorit des Anlegermagazins. so Matthias J. Kapfer vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 09.09.2018)Hinweis auf Interessenkonflikte gemäß §34b WpHG: Der Autor hält Positionen an Apple und Facebook, die von einer etwaigen aus der Publikation resultierenden Kursentwicklung profitieren.Börsenplätze Apple-Aktie:XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:191,40 Euro -1,54% (10.09.2018, 10:58)