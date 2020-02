Börsenplätze Apple-Aktie:



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tablets der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (12.02.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Smartphone-Riesen Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Die US-Wettbewerbsbehörde FTC habe die fünf großen Tech-Konzerne - Apple, Microsoft, Alphabet, Facebook und Amazon.com - aufgefordert, umfassende Informationen zu allen Übernahmen aus den letzten zehn Jahren zu übermitteln. Die Aktionäre hätten geschockt reagiert.Konkret gehe es nicht nur um die eigentlichen Übernahmen, sondern auch um die Übernahmestrategien der fünf Tech-Giganten. So müssten Unternehmen in den USA nur dann ihre Übernahmen an die FTC-Behörde melden, falls diese eine bestimmte Größe erreicht hätten. Nun verlange die FTC Details zu allen nicht gemeldeten Akquisitionen.Die Behörde möchte herausfinden, ob die Tech-Konzerne ihre Wettbewerber kurz vor Erreichen der Meldeschwelle aufkaufen würden, um sich so den Kontrollbehörden zu entziehen. Außerdem wollten die Behörden wissen, ob die fünf Tech-Konzerne gezielt Experten aus konkurrierenden Unternehmen abwerben würden, um sich dadurch Wettbewerbsvorteile zu verschaffen. Sollten die fünf Tech-Konzerne ihrer Informationspflicht nachkommen, würden ihnen vorerst keine Strafen drohen.Nach Bekanntgabe der Meldung sei es zu Gewinnmitnahmen bei allen fünf Werten. "Der Aktionär" sei weiterhin der Meinung, dass es keinen Grund zur Sorge gebe und die Regulierungsrisiken überbewertet würden. Anleger sollten vorerst an Bord bleiben und ihre Gewinne laufen lassen, so Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 12.02.2020)Der Autor Emil Jusifov hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Apple, Facebook, Microsoft, Alphabet, Amazon.Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Apple, Facebook.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link