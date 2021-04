Nasdaq-Aktienkurs Apple-Aktie:

ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie Deutschland:

APC



Ticker-Symbol Apple-Aktie Nasdaq:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (28.04.2021/ac/a/n)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Apple-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) charttechnisch unter die Lupe.Das Potenzial der Lethargie ein Ende zu setzen! Mit dieser Einleitung seien zum einen logischerweise die Quartalszahlen der Apple-Aktie gemeint. Zum anderen aber auch die enge Range der letzten Handelstage zwischen 130,64 USD auf der Unter- und 135,53 USD auf der Oberseite. Während der Sprung über die zuletzt genannte Hürde das bisherige Allzeithoch von Ende Januar bei 145,08 USD wieder in den Mittelpunkt rücke, würde eine "bearishe" Signalgebung aus der beschriebenen, kleinen Schiebezone eine größere machen, denn auch auf Sicht der letzten Monate scheine die Aufwärtsdynamik bei dem Technologietitel ein wenig verlorengegangen zu sein. Unter Risikogesichtspunkten sei die Marke von rund 120 USD aber sehr viel bedeutender. Auf diesem Niveau bilde die 200-Tage-Linie (akt. bei 121,13 USD) zusammen mit den jüngsten Tiefpunkten sowie einem Fibonacci-Cluster aus zwei unterschiedlichen Retracements (119,33/119,14 USD) eine absolute Schlüsselzone. Erst bei einem Bruch dieser Bastion drohe der Apple-Aktie ernsthaftes Ungemach, denn dann würde die große Tradingrange zu einer Topbildung mutieren. Per Saldo liege gegenwärtig also eine klassische "make or break"-Situation vor, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 28.04.2021)