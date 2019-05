Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Apple.



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit auptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tablets der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. Die Marke Apple gilt mit einem Wert von USD 185 Mrd. als die wertvollste Marke der Welt. (21.05.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nicola Hahn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Tech-Giganten Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Die Apple-Aktie werde zwischen den Fronten des Handelskrieges aufgerieben. Seit Beginn des Jahres habe die Aktie zwar Boden gutmachen können - doch der wiederaufflammende Handelskrieg habe den Angriff auf das Allzeithoch beendet. Jetzt setze auch noch ein Analysten-Downgrade der HSBC die Apple-Aktie unter Druck.Vor fast einem Jahr habe es Apple als erstes Unternehmen weltweit geschafft, eine Marktkapitalisierung von einer Billion Dollar zu erreichen. Mit den Zahlen zum ersten Quartal habe der Smartphone-Hersteller die Erwartungen durchaus erfüllen können. Auch die Ankündigung eines Aktienrückkaufprogramms im Umfang von 75 Milliarden Dollar sowie einer Dividendenerhöhung von fünf Prozent hätten den Kurs beflügelt.Doch zurzeit sehe es alles andere als rosig für den iPhone-Hersteller aus. Größte Sorge seien steigende Zölle. Diese seien von US-Präsident Trump für Waren im Wert von 200 Milliarden Dollar auf 25 Prozent angehoben worden. Analysten würden nun befürchten, dass sich die Kosten für das iPhone deutlich erhöhen könnten. Die Endmontage werde in China unter anderem durch Foxconn erledigt. Bei einem Import in die USA würden Zölle anfallen. Ein Wechsel der Produktion in andere Länder hätte deutlich negative Auswirkungen auf die Marge.Nach zuletzt rückläufigen Absatzzahlen beim Flaggschiff iPhone, setze der Konzern große Hoffnung in seine Service-Sparte. Hier habe der Umsatz auf 11,5 Milliarden Dollar gesteigert werden können. Im Vorjahr hätten hier nur rund 9,9 Milliarden zu Buche gestanden.Die Hoffnung, dass dieser Bereich in Zukunft einmal das schrumpfende iPhone Geschäft ausgleichen werde, sei durchaus berechtigt. Immerhin liege die Marge im Bereich Services bei etwa 57 Prozent. Im Vergleich hierzu betrage sie beim iPhone rund 37 Prozent."Der Aktionär" meine, dass die Sorge der Anleger durchaus berechtigt sei. Apple bewege sich zwischen den Fronten. Im Worst Case könnten erneut Gewinnwarnungen wie im Januar folgen.Anleger, die bereits investiert sind, sollten Gewinne laufen lassen, aber den Stopp bei 140 Euro im Auge behalten, so Nicola Hahn vom Anlegermagazin "Der Aktionär". (Analyse vom 21.05.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link