Kurzprofil Apple Inc.:



Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tablets der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (11.02.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nicola Hahn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Smartphone-Riesen Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Eine Woche nachdem Apple mehrere seiner Stores in China geschlossen habe, würden die Geschäfte wohl länger zu bleiben als ursprünglich angedacht. Allerdings sei die Produktion beim Auftragsfertiger Foxconn teilweise wiederaufgenommen worden. Dies habe die Nachrichtenagentur "Reuters" unter Berufung auf Insiderinformationen berichtet. Bislang seien aber lediglich 10% der Arbeiter zurückgekehrt. Die japanische Nachrichtenagentur "Nikkei" habe noch am Samstag berichtet, dass die für am Montag geplante Wiederaufnahme der Produktion weiter verschoben werden müsste. Gesundheitsexperten hätten nach Inspektionen in den Fabriken ein erhöhtes Infektionsrisiko festgestellt. Foxconn sei der mit Abstand wichtigste Auftragsfertiger von Apple, insbesondere für das iPhone.Laut einem Bericht von "Bloomberg" sollten die Apple Stores bis zum 15. Februar geschlossen bleiben. Apple habe nach Rücksprache mit Gesundheitsexperten angekündigt, alle 42 Geschäfte in China zu schließen.China sei nicht nur der wichtigste Absatzmarkt für das iPhone, sondern auch das wichtigste Produktionsland. So gut wie alle Produkte würden aktuell in China gefertigt. Dass Apple längst mit negativen Auswirkungen rechne, habe sich auch im Ausblick für das kommende Quartal gezeigt. Hier rechne das Management mit einem Umsatz von 63 bis 67 Milliarden Dollar. Wie Apple-CFO Luca Maestri mitgeteilt habe, lasse sich diese Prognosespanne hauptsächlich auf die große Unsicherheit zurückführen.Auch wenn die Zukunftsaussichten bei Apple grundsätzlich stimmen würden, dürften die Schließungen Auswirkungen auf die kommenden Quartalszahlen haben. Anleger sollten jedoch nicht in Panik geraten. Die Apple-Aktie habe sich bislang relativ unbeeindruckt gezeigt und sich stabil oberhalb der 300-Dollar-Marke halten können. Grundsätzlich sei die langfristige Apple-Story nach wie vor intakt.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf mögliche Interessenskonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nach-folgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Apple.