7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person oder eine sonstige natürliche Person von Raiffeisen Research besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.



Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity



Börsenplätze Apple-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

151,26 EUR -2,88% (29.04.2022, 10:36)



XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:

151,90 EUR -0,82% (29.04.2022, 10:22)



NASDAQ-Aktienkurs Apple-Aktie:

163,64 USD +4,52% (28.04.2022, 22:00)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie:

APC



NASDAQ-Symbol Apple-Aktie:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (29.04.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Wien (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Aaron Alber, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nimmt die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Apple habe gestern nach Börsenschluss sehr starke Q2-Zahlen mit diversen neuen Rekordwerten veröffentlicht. Das Unternehmen habe trotz zahlreicher hemmender Faktoren wie der weltweiten Konjunkturabkühlung, dem Inflationsdruck und Chipengpässe den Umsatz um rund 9% auf USD 97,3 Mrd. steigern können. Damit habe man auch deutlich über den vom Markt im Schnitt erwarteten USD 93,9 Mrd. gelegen. Beim Gewinn habe sich ein ähnliches Bild gezeig. Mit einem Anstieg von 7,8% auf USD 25,01 Mrd. habe man ebenfalls recht komfortabel über den Analystenschätzungen gelegen.Ausschlaggebend dafür sei gewesen, dass sich der Umsatz in allen Bereichen außer der iPad-Sparte recht positiv entwickelt habe. Den größten Teil des Umsatzes, mehr als die Hälfte, trage nach wie vor der iPhone-Absatz bei. Im abgelaufenen Quartal hätten die Smartphone-Erlöse um 5,5% auf USD 50,6 Mrd. gesteigert werden können. Stark gezeigt habe sich auch das Mac-Geschäft. Hier seien die Umsätze aufgrund des Trends zum mobilen Arbeiten um knapp 15% auf USD 10,4 Mrd. gestiegen. Bei der Kategorie Wearables, Home and Acccessories habe man zwar leicht unter den Erwartungen gelegen, obwohl der Umsatz um 12% auf USD 8,8 Mrd. angestiegen sei.Das stärkste Wachstum habe jedoch die Service-Sparte präsentiert, welche Dienste wie iCloud, den App Store, Apple Music oder Apple TV+ einschließe. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum habe der Umsatz um 17,2% auf USD 19,8 Mrd. gesteigert werden können, was einen neuen Rekord markiere. Ausschlaggebend dafür sei unter anderem gewesen, dass Apple die Anzahl seiner Bezahlkunden im letzten Quartal um 40 Mio. auf 825 Mio. habe steigern können.Im Zuge der Veröffentlichung sei auch bekannt gegeben worden, dass die Dividende um 5% auf USD 0,23 erhöht werden solle. Außerdem solle das laufende Aktienrückkaufprogramm um USD 90 Mrd. aufgestockt werden.Für das laufende Quartal zeige man sich jedoch äußerst vorsichtig. Apples Finanzchef rechne mit stärkeren Auswirkungen der Lockdowns in China, dem Ukraine-Krieg und dem Verkaufsstopp in Russland. So sollten Lieferketten-Engpässe und der Chipmangel den Umsatz um USD 4 bis 8 Mrd. drücken.Die letzte Empfehlung von Raiffeisen Research für die Apple-Aktie lautete "Halten", so Aaron Alber, Analyst der Raiffeisen Bank International AG. (Analyse vom 29.04.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegungen