Kurzprofil Apple Inc.:



Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tablets der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. Die Marke Apple gilt mit einem Wert von USD 185 Mrd. als die wertvollste Marke der Welt. (24.08.2018/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jonas Lerch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Apple-Aktie (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Die Spekulationen um Apples nächsten großen Coup würden nicht abreißen. Einige Analysten würden fest mit dem iCar rechnen. Star-Investor Ross Gerber rate dem kalifornischen iPhone-Riesen sogar, sich am US-Elektroautobauer Tesla zu beteiligen. Für beide Strategien gebe es gute Gründe. Der Zeitpunkt sei ideal, denn die Autobranche sei im Umbruch. Millionen-Rückrufe durch den Abgas-Skandal würden die etablierten Autokonzerne belasten. Zudem seien die Verkäufe rückläufig und die Elektromobilität dränge in den Markt.Es bleibe spannend, was Apple-Chef Tim Cook in Sachen Elektromobilität tatsächlich plane. Ob nun iCar oder Tesla-Beteiligung, für den "Aktionär" bleibe Apple einer der Top-Favoriten, so Jonas Lerch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 24.08.2018)