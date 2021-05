Hinweis auf Interessenskollision:



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (27.05.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL).Apple wolle das Engagement im Bereich "alternativer Zahlungsmethoden" ausbauen und suche dafür neue Mitarbeiter - unter anderem mit Erfahrung im Umgang mit Kryptowährungen. Die Spekulationen rund um einen Einstieg des Tech-Riesen in den Kryptomarkt würden damit wieder Fahrt aufnehmen.In einer aktuellen Stellenanzeige suche Apple einen "Business Development Manager", der als Verhandlungsführer Partnerschaften mit "alternativen Payment-Partnern" einfädeln, aushandeln und abschließen solle. Zudem sehe die Jobbeschreibung die Einführung von neuen Programmen und Funktionen in im Bereich Wallet, Payments and Commerce (WPC) sowie die Zusammenarbeit mit dem Apple-Pay-Team vor.Zu den Einstellungskriterien zähle neben langjähriger Erfahrung in der Geschäfts- oder Marktentwicklung auch Berufserfahrung bei oder mit alternativen Zahlungsabwicklern - etwa Anbietern von Lösungen rund um digitale Wallets, "Buy now, pay later" (BNPL) oder Kryptowährungen.Apple habe die digitale Geldbörse namens Wallet im Jahr 2012 auf dem iPhone gestartet und seitdem immer weiter ausgebaut - etwa mit der kontaktlosen Bezahlfunktion Apple Pay. Zudem habe CEO Tim Cook in der Vergangenheit seine Vision einer bargeldlosen Zukunft öffentlich diskutiert.Ob in dieser Vision auch Kryptowährungen zum Einsatz kämen oder ob Apple konkrete Pläne in diesem Bereich verfolge, sei dagegen nicht klar. Entsprechende Spekulationen würden sich aber hartnäckig halten, seit die Payment-Konzerne PayPal und Square den Handel mit Bitcoin über ihre jeweiligen Apps ermöglichen würden und der E-Auto-Bauer Tesla 1,5 Milliarden Dollar in die Digitalwährung investiert habe.Apple selbst äußere sich zu dem Thema nur vage: Im Jahr 2019 habe ein Apple-Pay-Manager der Krypto-Technologie "langfristiges Potenzial" attestiert. Die Idee, dass Apple eine eigene Kryptowährung - vergleichbar mit dem Facebook-Projekt "Diem" (früher: "Libra") - entwickeln könnte, habe Cook damals allerdings abgeschmettert.Das Geschäft mit innovativen Payment- und Fintech-Lösungen boome. Für Apple mache es also Sinn, das Angebot in diesem Bereich auszubauen - ob mit Kryptowährung oder ohne.Die Kaufempfehlung für die Apple-Aktie gilt weiterhin, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär".Für den Kryptomarkt wäre der Einstieg des Tech-Riesen zweifelsohne ein weiterer Meilenstein. Die neuerlichen Gerüchte könnten Bitcoin und Co kurzfristig aber keine positiven Impulse liefern. Hier heiße es: Stabilisierung abwarten. (Analyse vom 27.05.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link