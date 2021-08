Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Von ihrem kleinen Rücksetzer vergangene Woche habe sich die Apple-Aktie schnell wieder erholt. Jetzt heiße es abwarten, welche neuen Geräte der Tech-Gigant wohl im September veröffentliche. Über das iPhone und die Erwartungen an den 5G-Superzyklus sei schon hinreichend berichtet worden - ebenfalls spannend sei jedoch, was im Wearables-Segment passiere.Im dritten Quartal habe das Wearables-Segment einen Umsatz von 8,78 Milliarden erlöst und damit eine Wachstumsrate von 36 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal an den Tag gelegt. Insbesondere die anhaltende Stärke der Apple Watch habe für diesen Erfolg gesorgt. In der Analysten-Konferenz habe Apple-CEO Tim Cook verraten, dass 75 Prozent derjenigen, die eine Smartwatch im abgelaufenen Quartal gekauft hätten, neue Kunden gewesen seien.Mit den 8,78 Milliarden Dollar sei zudem mehr erlöst worden als mit den Mac-PCs, die nur 8,24 Milliarden Dollar eingefahren hätten, und den iPads mit 7,37 Milliarden Dollar. Nach iPhone und Services sei das Wearables-Segment damit langsam aber stetig zur drittwichtigsten Sparte im Konzern aufgestiegen.Im Vergleich zu seinen anderen Geräten sei Apple im Wearables-Bereich zudem laut den Marktforschern von IDC unangetasteter Marktführer mit einem Marktanteil von rund 29 Prozent. Der zweitstärkste Player Samsung komme nur auf 11 Prozent Marktanteil.Vor dem Hintergrund eines immer stärkeren Wearables-Geschäfts würden auch die Produktankündigungen der neuen AirPods und Watch 7, die wohl im September erfolgen würden, immer wichtiger für die Anleger. Denn liefere Apple, was die Experten erwarten würden (erstmals neues Design für die Watch und ein Einsteigermodell bei den AirPods), könnte dies der Aktie einen kräftigen Impuls geben.Bis dahin heißt es: Dabeibleiben und Gewinne laufen lassen, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär" zur Apple-Aktie. (Analyse vom 24.08.2021)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.