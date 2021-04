Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Apple.



Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Apple, Facebook.



Börsenplätze Apple-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

110,68 EUR -0,27% (26.04.2021, 11:53)



XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:

110,70 EUR -0,52% (26.04.2021, 11:38)



NASDAQ-Aktienkurs Apple-Aktie:

134,32 EUR +1,80% (23.04.2021)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie:

APC



NASDAQ-Symbol Apple-Aktie:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tablets der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (26.04.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Smartphone-Herstellers Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Konflikt zwischen den Tech-Gigaganten Apple und Facebook weite sich aus. Bereits die Datenschutzänderung bei den iOS-Geräten sei von vielen als Angriff auf Facebook verstanden worden. Laut Informationen von "Bloomberg" knöpfe sich Apple nun Facebooks Tochter WhatsApp vor.Wie letzte Woche bekannt geworden sei, plane Apple seinen Messenger-Dienst iMessage mit neuen Features auszustatten, um diesen konkurrenzfähiger zu machen. Marktbeobachter würden dies als einen Angriff auf WhatsApp werten. iMessage solle Nutzern ermöglichen, ihre Updates, Fotos und Videos völlig anonym zu teilen. Laut Apple sammle iMessage im Gegensatz zu den Apps von Facebook keine Benutzerdaten.Facebook-CEO Mark Zuckerberg habe sich bereits im Januar dazu geäußert. iMessage sei ein hervorragendes Beispiel dafür, wie die beiden Konzerne sich immer mehr zu erbitterten Rivalen entwickeln würden.Weiter habe Zuckerberg gesagt: "iMessage ist ein zentraler Dreh- und Angelpunkt ihres Ökosystems. Es ist auf jedem iPhone vorinstalliert und wird von privaten APIs und Berechtigungen bevorzugt. Deshalb ist iMessage der am häufigsten verwendete Messaging-Dienst in den USA."Apples Vorstoß im Bereich seines Messenger-Dienstes mache eins klar: Der Smartphone-Riese sehe Facebook zunehmend als Konkurrenten und wolle daher das Zuckerberg-Imperium in seinem eigenen Revier angreifen. Insofern dürfte dies erst der Anfang des sich abzeichnenden Konkurrenzkampfs sein. Die beiden Konzerne würden bereits im Bereich der AR- und VR-Headsets konkurrieren.Apple und Facebook bleiben Basisinvestmens des "Aktionär", so Emil Jusifov. (Analyse vom 26.04.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikt: