XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:

166,46 EUR -4,27% (13.05.2019, 16:25)



Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

166,78 EUR -5,04% (13.05.2019, 16:40)



Nasdaq-Aktienkurs Apple-Aktie:

186,84 USD -5,24% (13.05.2019, 16:26)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie Deutschland:

APC



Ticker-Symbol Apple-Aktie Nasdaq:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tablets der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. Die Marke Apple gilt mit einem Wert von USD 185 Mrd. als die wertvollste Marke der Welt. (13.05.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von Benedikt Kaufmann vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Tech-Giganten Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Der Handelskrieg sei drauf und dran zu eskalieren - das bekomme heute auch das Papier des Tech-Konzerns zu spüren. Nach der US-Zollerhöhung vom Freitag würden nun die Chinesen reagieren und möchten ebenfalls zusätzliche Zölle auf US-Produkte einführen. Zum US-Handelsstart verliere die Apple-Aktie rund 5,4 Prozent.Der US-Titel reagiere deutlich auf den Handelsstreit, denn Apple sei eng mit China verwoben. So würden fast alle Apple-Produkte im Reich der Mitte gefertigt und der Konzern erlöse dort rund ein Fünftel seiner Umsätze.Komme es wie im "Worst Case"-Szenario der Analysten von Morgan Stanley, das Zölle auf alle Waren vorsehe, dürfte es bei einem Apple-Kursverlust von rund elf Prozent seit dem Wiederaufflammen des Handelsstreits nicht bleiben. Die Analysten würden entweder Preiserhöhungen von 160 Dollar für das iPhone oder eine deutliche Senkung der Gewinnprognose erwarten.Anleger sollten bei der Apple-Aktie vorerst dabei bleiben und abwarten, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär". Reißleine sollte man erst bei 140 Euro ziehen. (Analyse vom 13.05.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Apple-Aktie: