Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

127,66 EUR +0,82% (23.08.2021, 19:17)



XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:

127,70 EUR +0,81% (23.08.2021, 17:37)



NASDAQ-Aktienkurs Apple-Aktie:

149,88 USD +1,14% (23.08.2021, 19:05)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie:

APC



NASDAQ-Symbol Apple-Aktie:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (23.08.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Die Apple-Aktie habe mit einem deutlichen Plus in die neue Handelswoche starten können. Noch letzte Woche sei das Papier des iPhone-Riesen nach einem charttechnischen Fehlausbruch auf Talfahrt gegangen. Der Titel habe erfolgreich das Ruder herumreißen können und nähere sich erneut dem Rekordhoch.Die Apple-Aktie habe eine bullishe Wimpelformation nach oben aufgelöst. Diese sei vom steilen Höhenflug zwischen Anfang Juni und Mitte Juli sowie der darauffolgenden Verschnaufpause in Form eines Dreiecks ausgegangen. Nach dem Bruch der oberen Begrenzung bei rund 148 USD habe der Wert am Dienstag ein neues Rekordhoch bei 151,68 USD markiert. Von dort aus sei es allerdings zu Gewinnmitnahmen gekommen, sodass der Wert am Donnerstag sogar unter das Dreieck gefallen sei.Zum Wochenende sei der Apple-Aktie jedoch das entscheidende Comeback geglückt. Zu Handelsschluss am Freitag habe sie erfolgreich die obere Dreiecksbegrenzung bei 147,50 USD zurückerobern können. Im Zuge dieses Kaufsignals lege sie am heutigen Montag ebenfalls zu und nehme erneut Kurs auf das Rekordhoch. Erweise sich das Comeback als nachhaltig - was anhand zunehmenden Handelsvolumens erkennbar wäre - sei nach wie vor ein anhaltender Anstieg bis zum Kursziel bei 165 USD wahrscheinlich, so Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 23.08.2021)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Apple-Aktie: