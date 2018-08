XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:

Kurzprofil Apple Inc.:



Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tablets der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. Die Marke Apple gilt mit einem Wert von USD 185 Mrd. als die wertvollste Marke der Welt. (03.08.2018/ac/a/n)



Fulda (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von JS Capital:Die Experten von JS Capital nehmen in ihrem aktuellen Newsletter zum Multi-Asset-Fonds MS Global One die Aktie des Technologiekonzerns Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Allen Apple-Kritikern zum Trotz, kein anderes Unternehmen generiere Quartal für Quartal derart hohe Milliardengewinne wie Apple. Und mit den jetzt gemeldeten Quartalszahlen dürfte auch entschieden sein, welches der großen US-IT-Unternehmen als erstes einen Börsenwert von 1 Bio. Dollar erreichen werde. So habe eines der Fonds-Schwergewichte der Experten beim Umsatz gegenüber dem Vorjahr noch einmal 17% draufpacken können und habe einen Erlös von 53,3 Mrd. Dollar erzielt. Das operative Ergebnis sei auf 12,61 Mrd. Dollar gestiegen. Das Nettoergebnis habe einen Sprung von über 32% auf 11,52 Mrd. Dollar gemacht. Aufgrund von Aktienrückkäufen sei der Gewinn je Aktie gar um 40% auf 2,34 Dollar gestiegen.Vor allem die starke Nachfrage nach dem neuen iPhone X habe die Analysten überrascht. Diese hätten dafür gesorgt, dass der Umsatz mit iPhones trotz leicht sinkender Stückzahlen um 20% auf 41,3 Mrd. Dollar zugelegt habe. Der durchschnittliche Verkaufspreis eines iPhones habe folglich auf über 700 Dollar zugelegt. Doch auch die anderen "Zukunftssegmente" hätten geboomt. So sei der Umsatz im Segment "Services" (Apps, AppleCare, Apple Pay etc.) um 31% auf 9,55 Mrd. Dollar gestiegen. Das Segment "Other Products" mit der Apple Watch, den Beats-Kopfhörern, Apple TV etc. habe um 37% auf 3,74 Mrd. Dollar zugelegt. Lediglich der Bereich der iMacs und iPads sei um jeweils 5% auf 3,72 bzw. 11,55 Mrd. Dollar leicht rückläufig gewesen. Der Ausblick bleibe optimistisch. Für das laufende Quartal avisiere Apple einen Umsatz von 60 bis 62 Mrd. Dollar bei einer Bruttomarge von 38 bis 38,5%.Apple punkte mit starken Zahlen, einem erstklassigen Ausblick und einer vergleichsweise immer noch günstigen Bewertung mit einem KGV für 2018 von 16. Hier ist also durchaus noch Luft nach oben, so die Experten von JS Capital. (Ausgabe August 2017)