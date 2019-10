Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Apple.



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tablets der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. Die Marke Apple gilt mit einem Wert von USD 185 Mrd. als die wertvollste Marke der Welt. (31.10.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Apple habe im dritten Quartal einen Umsatz von 64,04 Milliarden Dollar bei Gewinnen je Aktie von 3,03 Dollar erwirtschaftet. Der Tech-Riese übertreffe damit die Erwartungen der Analysten. Die Wall Street habe nur einen Umsatz von 63,02 Milliarden Dollar bei Gewinnen je Aktie von 2,83 Dollar erwartet.Anleger werde sicher nicht erfreuen, dass die iPhone-Umsätze erneut geschrumpft seien. Rund 9 Prozent auf 33,36 Milliarden Dollar seien die iPhone-Umsätze zurückgegangen. Erfreulich sei dagegen, dass dieser Erlös über dem liege, was Analysten mit 32,77 Milliarden Dollar erwartet hätten.Das neue Wachstumssegment des Konzerns habe ebenfalls überzeugen können. Das Services-Segment habe 18 Prozent auf 12,51 Milliarden Dollar zugelegt und die Erwartungen von 12,22 Milliarden Dollar übertroffen.Darüber hinaus hätten sich Apple Watch und AirPods auch im dritten Quartal stark verkauft. Der Umsatz mit den Wearables sei um 54 Prozent auf 6,52 Milliarden Dollar gestiegen. Analysten hätten nur mit einem Umsatz von 5,95 Milliarden Dollar gerechnet. Schwächer gewesen seien dagegen die Mac-Erlöse.Das stärkere Wachstum im Services-Segment, wo sich Apple eine verbessernde Bruttomarge von 64,1 Prozent erzielt habe, habe geholfen die schwächer werdende Bruttomarge im Hardware-Segment von 31,6 Prozent auszugleichen. Der Wachstumskurs mit höheren Margen bleibe damit intakt.Nachdem Apple das neue iPhone vorgestellt habe, habe die Aktie rund 12 Prozent zugelegt. Hauptgrund für den Kursanstieg seien positive Berichte bezüglich der Nachfrage nach dem iPhone 11 gewesen. Dieses positive Sentiment sei nun durch die Quartalszahlen bestätigt worden.Apple habe die Erwartungen an das dritte Quartal übertreffen können und mit einem starken Services- sowie Wearables-Segment den schwächer als erwarteten iPhone-Rückgang ausgleichen können. Der Tech-Riese bleibe damit auf Kurs.Anleger bleiben an Bord und lassen die Gewinne laufen, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär" zur Apple-Aktie. (Analyse vom 30.10.2019)