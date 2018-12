Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

137,50 EUR +0,50% (21.12.2018, 13:48)



Nasdaq-Aktienkurs Apple-Aktie:

156,87 USD (20.12.2018)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie Deutschland:

APC



Ticker-Symbol Apple-Aktie Nasdaq:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tablets der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. Die Marke Apple gilt mit einem Wert von USD 185 Mrd. als die wertvollste Marke der Welt. (21.12.2018/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von Independent Research:Markus Friebel, Aktienanalyst von Independent Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL), senkt aber sein Kursziel.QUALCOMM habe in seinem Patentstreit mit Apple vor dem Landgericht München ein Verkaufsverbot für Deutschland für die iPhone-Modelle 7, 8 und X (letzteres werde jedoch nicht mehr produziert) erstritten. Sobald QUALCOMM in den kommenden Tagen eine Sicherheitsleistung von mindestens 668,4 Mio. Euro hinterlegt habe, werde Apple den Verkauf der beiden iPhone-Modelle in den 15 deutschen Apple Stores stoppen. Aus dem Urteil gehe der Analyst von keinen nachhaltigen bzw. signifikanten Belastungen für Apple aus.Problematischer seien aktuell eher das sich eintrübende Konjunkturumfeld und die sinkende Smartphone-Nachfrage, weshalb die Aktie in einem schwachen Börsenumfeld seit Anfang November auch deutlich um knapp 30% an Wert verloren habe. Apple habe seine iPhone-Verkaufspreise vor allem seit dem iPhone X von 2017 stark erhöht. Insbesondere im Zuge der sich aktuell eintrübenden Konjunktur seien die Kunden nun jedoch immer weniger bereit, deutlich höhere Preise zu bezahlen und würden ihre Geräte stattdessen länger nutzen. Da sich die Konjunkturperspektiven zuletzt eingetrübt hätten, habe der Analyst seine Prognosen gesenkt (u.a. EPS 2018/19e: 13,31 (alt: 13,46) USD; EPS 2019/20e: 14,27 (alt: 14,37) USD).Markus Friebel, Aktienanalyst von Independent Research, bewertet die Apple-Aktie wegen der attraktiven Bewertung, der trotz allem stabilen Umsatz- und Gewinnentwicklung sowie der loyalen Kundenbasis bei einem auf 205,00 (alt: 260,00) USD reduzierten Kursziel weiterhin mit dem Votum "kaufen". (Analyse vom 21.12.2018)Börsenplätze Apple-Aktie:Xetra-Aktienkurs Apple-Aktie:137,48 EUR -1,79% (21.12.2018, 13:28)