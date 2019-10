Der Autor Nicola Hahn hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Apple.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nicola Hahn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Was die Apple-Aktie in den letzten Wochen gezeigt habe, lasse sich mit einem Wort zusammenfassen: bärenstark. Seit dem größeren Kursrücksetzer Anfang August sei es schnurstracks in Richtung Allzeithoch gegangen. Seit Jahresbeginn stehe nun schon ein Plus von fast 70 Prozent zu Buche. Dabei sei das Umfeld alles andere als einfach für Tim Cook gewesen, der nun vor allem von der Wall-Street großes Lob erfahre.Josh Brown, CEO von Ritholtz Wealth Management habe sich gegenüber CNBC begeistert von Cook gezeigt: "Können Sie sich vorstellen, dass Steve Jobs die schwierige Lage so bravourös gemeistert hätte wie Cook?"Obwohl der aktuell Apple-Chef als kein großer Trump-Fan gegolten habe, habe er sich mit diesem arrangieren und gleichzeitig mit China verhandeln müssen. Cook habe also gewissermaßen im Spannungsfeld zwischen den beiden Supermächten gestanden. "Jobs hätte an dieser Stelle einen absolut schrecklichen CEO abgegeben", so Brown.Steve Jobs sei eine absolute "Innovationsmaschine" für Apple gewesen, aber Cook, der lange Jahre als eher unscheinbarer Nachfolger der Legende Jobs gegolten habe, hätte laut Brown "Kompetenz, logistisches Verständnis sowie Gelassenheit" in den Konzern gebracht.Durch den Sprung über die 240-Dollar-Marke ziehe der iPhone-Konzern wieder an Microsoft vorbei und sei somit wieder der wertvollste Konzern der Welt. Apple-Anleger mit einem langen Atem hätten bislang alles richtig gemacht. Mit Spannung dürften nun die Q4-Zahlen am 31. Oktober erwartet werden. Zurzeit gebe es keinen Grund, sich von der Aktie zu trennen.Daher heißt es weiter: dabeibleiben, so Nicola Hahn von "Der Aktionär". (Analyse vom 22.10.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Apple.