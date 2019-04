Börsenplätze Apple-Aktie:



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tablets der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. Die Marke Apple gilt mit einem Wert von USD 185 Mrd. als die wertvollste Marke der Welt. (29.04.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss, leitender Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Tech-Giganten Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Apple melde am Dienstag nach US-Handelsschluss die Geschäftsergebnisse für das März-Quartal. Die Anleger würden auf eine positive Überraschung hoffen, dürften die Gewinnwarnungen des iPhone-Konzerns zum Jahresbeginn aber noch nicht vergessen haben. "Der Aktionär" verrate, ob man sich Sorgen machen müsse.Die kurze Antwort: Nein, wohl nicht. Als Apple Anfang Januar vor schwachen Umsätzen im China-Geschäft gewarnt habe, habe die Wall Street schockiert reagiert. Die Aktie des Dow-Titels sei auf 142 Dollar eingebrochen.Seither gehe mit Apple zwar wieder bergauf - am Montag notiere die Aktie in New York bei 205 Dollar - doch viele Anleger dürften den Kursabsturz nicht vergessen haben.Katy Huberty sehe der Veröffentlichung am Dienstagabend dennoch gelassen entgegen. Mitte April habe die Analystin in einer Studie für Kunden geschrieben: "März markiert den dritten Monat in Folge mit Zugewinnen bei den Marktanteilen für Apple. Der Zuwachs ist zugleich der stärkste seit 15 Monaten."Was heiße das für Apple? Nach dem Verkaufseinbruch im Weihnachtsquartal dürfte sich der iPhone-Absatz bei rund 40 Millionen Geräten einpendeln. Bislang habe der Konzern aus Cupertino seine Erwartungen für das März-Quartal allerdings noch nicht angepasst, sodass es beim Gewinn je Aktie eine Überraschung geben könnte."Der Aktionär" meine: Es bestehe eine gute Chance, dass Apple mit den Zahlen für sein Q2 die Erwartungen beim Ergebnis je Aktie (2,37 Dollar) und Umsatz (rund 57 Mrd. Dollar) übertreffe. Investierte Anleger lassen die Gewinne laufen, so Martin Weiss von "Der Aktionär" zu der Apple-Aktie. Wer bislang den Zug verpasst habe, sollte die Veröffentlichung abwarten. (Analyse vom 29.04.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link