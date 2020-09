Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

97,66 EUR +0,54% (15.09.2020, 20:43)



XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:

99,13 EUR +2,87% (15.09.2020, 17:35)



Nasdaq-Aktienkurs Apple-Aktie:

115,44 USD +0,07% (15.09.2020, 20:28)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie Deutschland:

APC



Ticker-Symbol Apple-Aktie Nasdaq:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tablets der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (15.09.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Tech-Giganten Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Auf dieses Event habe die Apple-Gemeinde gewartet. Bei der besucherlosen Veranstaltung im Apple Park im kalifornischen Cupertino habe der US-Konzern u.a. eine neue Apple Watch mit einem schnelleren Prozessor und einem besseren Display vorgestellt.Apple verstärke bei seiner erfolgreichen Computer-Uhr den Fokus auf Fitness und Gesundheit. Die neue Apple Watch 6 bekomme auch einen neuen Chip, der bei zu 20% schneller sein solle und weitere Gehäusefarben. Zugleich biete der Konzern erstmals auch ein günstigeres neues Modell an, die Apple Watch SE, mit weniger Funktionen an.Die Präsentation reiße an der Wall Street niemanden vom Hocker, die Apple-Aktie markiere ein Intraday-Tief. Schnäppchenjäger könnten sich auf die Lauer legen und auf einen Rücksetzer bis auf 109 USD spekulieren, so Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 15.09.2020)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Apple.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Apple-Aktie: