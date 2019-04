Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Apple.



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tablets der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. Die Marke Apple gilt mit einem Wert von USD 185 Mrd. als die wertvollste Marke der Welt. (05.04.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Giganten Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Der schnelle Mobilfunkstandard 5G sei aktuell in aller Munde. Doch ausgerechnet Mobile-Titan Apple drohe den neuen Trend zu verschlafen, denn ein 5G-fähiges iPhone dürfte erst 2020 auf den Markt kommen.Das Problem liege bei Intel. Der Chip-Hersteller könne die 5G-Modems (XMM 8160) erst ab der zweiten Jahreshälfte ausliefern. Es dürfte damit bis 2020 dauern, dass Apple seine Geräte mit der neuen Netzwerktechnik anbieten könne. Und auch dieser Termin sei nicht sicher, denn Intel habe bereits bei der Entwicklung des ersten 5G-Modems (XMM 8060) zu kämpfen gehabt. Der Chip habe es nie zur Marktreife geschafft.Eine Wahl bleibe Apple leider nicht, denn der Konzern sei auf Intel angewiesen. Weder QUALCOMM noch Samsung würden ihre bereits am Markt befindlichen 5G-Chips an Apple liefern wollen. Angesichts der Konkurrenz zwischen den beiden Smartphone-Herstellern und den anhaltenden Patent-Streitigkeiten sei es kein Wunder, dass Apple hier sitzen gelassen werde.Neben Samsung und QUALCOMM gebe es noch einen weiteren Anbieter, der bereits ein 5G-Modemchip anbietet: Huawei. Doch der Konzern verkaufe seine Chips nur ungern an andere Firmen und gleichzeitig gebe es gegenüber den Chinesen Sicherheitsbedenken.Fest stehe jedoch, dass Apple aufgrund des langsameren Lieferanten technologisch nicht mit der Konkurrenz mithalten könne. Die iPhone-Verkäufe könnte dies noch weiter schwächen, denn der US-Konzern habe ohne die 5G-Funktion ein Argument weniger, weshalb bestehende iPhone-Besitzer auf die neue Version umsteigen sollten.Anleger sollten sich jedoch nicht verunsichern lassen. Das Management versuche aktuell die Equity-Story des Unternehmens weg vom iPhone hin zum Services-Geschäft zu lenken. Zu Recht, denn das rasante Wachstum rund um AppStore, iCloud und Co zeige, dass hier die Zukunft des Konzerns liege. Sicherlich bleibe das Erfolgsprodukt iPhone problematisch, doch der Konzern sei nicht mehr auf das Wachstum der Mobile-Verkäufe angewiesen. Die Chance auf künftiges Services-Wachstum sei angesichts eines 19er KGVs von 17 jedoch attraktiv bewertet.Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär" empfiehlt: Dabeibleiben und dem Aufwärtstrend folgen! (Analyse vom 05.04.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link