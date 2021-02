Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Apple.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laut Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" ist die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Ticker-Symbol: AAPL) weiterhin ein Basisinvestment.Foxconn ist hierzulande vor allem als Auftragsfertiger von Apple-Geräten bekannt, doch seit einiger Zeit strebt das Unternehmen auch in den Markt für Elektroautos, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär". Am Mittwoch habe das taiwanesische Unternehmen eine neue Kooperation mit dem E-Auto-Bauer Fisker gemeldet. Demnach möchten die beiden Unternehmen gemeinsam ein neues Modell entwickeln, das bereits 2023 auf den Markt kommen solle.Pro Jahr sollten mehr als 250.000 Fahrzeuge gebaut werden, wie die Unternehmen am Mittwoch mitgeteilt hätten. Ein Teil könnte in den USA gefertigt werden, wie Bloomberg unter Berufung auf informierte Personen berichtet habe. Für Fisker werde es das zweite Modell nach dem SUV "Ocean" sein, der 2022 in Produktion gehen solle.Foxconn sei im Januar bereits beim ins Straucheln geratenen Elektroauto-Entwickler Byton eingestiegen und wolle ihn bei dem für Anfang 2022 angepeilten Produktionsstart des ersten Modells M-Byte unterstützen. Der Auftragsfertiger habe auch eine eigene Elektroauto-Plattform entworfen, die Partnern zur Verfügung stehen solle.Die neue Kooperation mit Fisker sei auch im Hinblick auf mögliche E-Auto-Pläne von Apple spannend. Denn Zulieferer Foxconn werde auch hier als möglicher Partner gehandelt und könnte so zunächst weitere Expertise sammeln. "Der Aktionär" habe bereits in Ausgabe 07/2021 auf diese Möglichkeit hingewiesen und weitere potenzielle Partner für ein Apple Car identifiziert.Zuletzt habe es zahlreiche Berichte über Ambitionen von Apple gegeben, ein autonomes Elektroauto auf den Markt zu bringen. Die Rede sei gewesen unter anderem von Gesprächen mit Hyundai und Nissan, die zwischenzeitlich aber wieder abgebrochen worden seien. Die Spekulationen rund um das "Project Titan" hätten seitdem wieder etwas abgenommen.Vor allem für mittel- und langfristig orientierte Anleger bleibt das Apple-Papier ein absolutes Basisinvestment, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär". (Analyse vom 24.02.2021)Mit Material von dpa-AFXHinweis auf mögliche Interessenkonflikte: